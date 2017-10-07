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Güncelleme: 16:28, 07 Ekim 2017 Cumartesi

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Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 19 gözaltı
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 19 gözaltı
Foto: Arşiv

Bursa merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bursa merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bursa Cumhuryet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün kadın yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla 32 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul, Gaziantep, Erzincan, Hatay ve Sakarya'nın arasında bulunduğu 14 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 19 şüpheli, Bursa Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Adreslerinde bulunamayan 13 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.



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