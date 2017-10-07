17:17, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Ruhani: 10 Trump gelse elimizden alamaz





İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Obama döneminde ABD dahil 6 ülkenin birlikte imzalamış olduğu nükleer anlaşmayı savundu ve '10 Trump'ın' dahi ülkesinin elde ettiği kazanımları geri çeviremeyeceğini söyledi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'la 2015'te varılmış olan nükleer anlaşmayı iptal edeceği yönünde basında yer alan iddialardan bir gün sonra, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani üniversite öğrencilerine yaptığı konuşmada konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Sputnik'te yer alan habere göre, geçen cumartesi Tahran Üniversitesi'nde öğrencilere seslenen Ruhani, nükleer programla ilgili olarak "Geri dönülmez kazanımlar elde ettik. Değil Trump, on Trump gelse bunları elimizden alamaz" dedi. TRUMP'IN ANLAŞMAYI SONA ERDİRECEĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ Washington Post gazetesi, Trump'ın, 12 Ekim'de bir konuşma yaparak söz konusu anlaşmayı 'ABD'nin çıkarlarına uygun olmadığı' gerekçesiyle sona erdirdiğini duyuracağını öne sürmüş, Beyaz Saray iddiaları yalanlamamıştı.

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