Güncelleme: 17:46, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var





İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Yaralılar var.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı. Olayda yaralılar olduğu bildirildi. Polisten yapılan açıklamaya göre, South Kensington semtindeki Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, bazı yayaların yaralandığı kaydedildi. Polis, olayın mahiyetinin ve sürücünün amacının henüz belirlenemediğini ifade etti.

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