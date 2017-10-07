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20:00, 07 Ekim 2017 Cumartesi
Avrupa
Güncelleme: 17:46, 07 Ekim 2017 Cumartesi

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Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var
Londra'da bir araç kalabalığın arasına daldı: Yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Yaralılar var.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'da, Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Polisten yapılan açıklamaya göre, South Kensington semtindeki Doğa Tarihi Müzesi önünde bir araç yayalara çarptı. Aracın sürücüsü gözaltına alınırken, bazı yayaların yaralandığı kaydedildi.

Polis, olayın mahiyetinin ve sürücünün amacının henüz belirlenemediğini ifade etti.



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