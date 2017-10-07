18:21, 07 Ekim 2017 Cumartesi

Google'dan AMP'ye isim değişikliği





Google’ın Accelerated Mobile Pages anlamına gelen servisi AMP isim değişikliğine gidiyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Sanal dünyanın arama motoru Google, AMP'de (Accelerated Mobile Pages) isim değişikliği kararı aldı. Google'ın mobil tarayıcılarda daha hızlı servis sunabilmek adına geliştirdiği AMP üzerinde test çalışmaları yürüttüğü sızan görseller ile ortaya çıktı. Elde edilen test görüntülerine bakılırsa Google AMP servisi önümüzdeki günlerde 'Instant' adıyla karşımıza çıkacak.

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