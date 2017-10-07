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20:00, 07 Ekim 2017 Cumartesi
Asya
Güncelleme: 19:35, 07 Ekim 2017 Cumartesi

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'Açlık, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamanın yeni aracı'
'Açlık, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamanın yeni aracı'
Foto: Arşiv

BROUK, insani yardım kuruluşlarının erişimine izin verilmeyen Arakan'da yaşanan açlığın, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğin yeni bir aracı olarak kullanıldığını bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İngiltere merkezli Burma Rohingya Örgütü (BROUK), insani yardım kuruluşlarının erişimine izin verilmeyen Arakan'da yaşanan açlığın, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğin yeni bir aracı olarak kullanıldığını bildirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, ordu ve Myanmar hükümetinin, yardım kuruluşlarına Arakan'a erişim izni vermemesi nedeniyle Arakan'daki Müslümanların açlıkla yüz yüze kaldığı belirtildi.

Arakan'da ordu ve fanatik Budistlerce uygulanan sistematik şiddet olaylarının yanı sıra açlık nedeniyle de binlerce Arakanlı Müslüman'ın Bangladeş'e geçtiği hatırlatılan açıklamada, bu nedenlerden dolayı çok sayıda kişinin ilerleyen tarihlerde komşu ülkeye geçebileceği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, Bangladeş'e ulaşan ve Arakan'daki Müslümanlarla yapılan görüşmelerde, bölgedeki açlığın insanların burada kalmasına olanak tanımayacak noktaya geldiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddetin durdurulması ve Arakan'a insani yardımın ulaştırılması için çağrı yapıldığını hatırlatan örgüt, çağrı yapıldığından bu yana ordu ve fanatik Budistlerin Arakanlı Müslümanlara ait ev ve iş yerlerini kundaklamaya devam ettiğini, halen Arakan'a insani yardımın ulaştırılmadığını vurguladı.

Myanmar'da kalan 300 bin civarı Arakanlı Müslüman'ın yaşadıkları bölgelere göre çeşitli insan hakları ihlallerine maruz kaldığına dikkati çeken BROUK, bazı yerlerde Arakanlı Müslümanların zorla çalıştırıldığını, bazılarının da Bangladeş'e geçen Arakanlı Müslümanlara ait hayvanları üç katı fiyatına satın almaya zorlandığını bildirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BROUK Başkanı Tun Khin, "Arakanlı Müslümanlar açlıkla karşı karşıya, hükümete ve orduya Arakan'daki yardımlar konusunda baskı yapılmazsa, Myanmar'da kalan Arakanlı Müslümanlar önümüzdeki haftalarda topraklarından çıkmaya zorlanacak. Ordu ve hükümet BMGK'yı görmezden geliyor. Açlık, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamanın yeni aracı." değerlendirmesinde bulundu.



İlgili Konular arakan myanmar
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Asya Haberleri
Açlık Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamanın yeni aracı'
'Açlık, Arakanlı Müslümanlara soykırım uygulamanın yeni aracı'

BROUK, insani yardım kuruluşlarının erişimine izin verilmeyen Arakan'da yaşanan açlığın, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğin yeni bir aracı olarak kullanıldığını bildirdi.
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