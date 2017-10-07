Komutanlar Suriye sınırında

Aamir Khan: Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim

Bollywood oyuncusu Khan, "Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili bazı yazılar okudum. Ancak okuduğum yazıların çoğu Hint tarihiyle ilgili. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim." dedi.