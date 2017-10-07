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Afrika
Güncelleme: 02:13, 08 Ekim 2017 Pazar

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Sudan'da halkın elindeki 15 binden fazla silah toplandı
Sudan'da halkın elindeki 15 binden fazla silah toplandı
Foto: Arşiv

Sudan ordusunun Darfur ile Kordofan eyaletlerinde iki ay içerisinde halkın elindeki 15 binden fazla silahı teslim aldığı, 500'den fazla arazi aracına el koyduğu bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan ordusunun Darfur ile Kordofan eyaletlerinde iki ay içerisinde halkın elindeki 15 binden fazla silahı teslim aldığı, 500'den fazla arazi aracına el koyduğu bildirildi.

Başkent Hartum'da düzenlenen "Yasadışı silahların tehlikeleri" başlıklı sempozyumda konuşan ordu sözcüsü Tuğgeneral Ahmed Halife eş-Şami, "İki ay önce başlatılan silahların gönüllü olarak teslim edilmesi kampanyası kapsamında Darfur ile Kordofan eyaletlerinde 15 binden fazla silah toplandı, 500'den fazla arazi aracına el konuldu." dedi.

Silahların toplanabilmesi için keşif uçaklarının, hızlı müdahale ekipleri ve 9 bin 400 güvenlik gücünün hazırlandığını ifade eden Şami, silah kaçakçılığını kontrol etmek için komşu ülkelerle aralarındaki 64 sınır kapısına radarlar yerleştirildiğini söyledi.

Şami silahları toplama operasyonlarında Darfur, Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerindeki bazı isyancı grupların yanı sıra Libya ve Güney Sudan'da savaşan silahlı hareketlerin kendilerine sıkıntı çıkarttığını belirtti.

Devlet Başkanı Ömer el-Beşir, nisan ayında, ruhsatsız silahları iki aşamada toplamak istediklerini açıklamış, hükümet de kabileler arasındaki çatışmalara son vermek amacıyla silahların toplanması için komite kurmuştu.

Resmi makamlar, 6 Ağustos'ta halka ellerindeki silah ve cephaneleri en yakın karakola ya da askeri karargaha teslim etme çağırısında bulunmuş, Savunma Bakanı General Ivad Muhammed bin Avf da "Ordu, güç kullanarak da olsa vatandaşların elindeki silahları toplayacak." ifadelerini kullanmıştı.

Kabilelerin elindeki silahların sayısıyla ilgili resmi bir veri bulunmamakla birlikte bunun ağır silahlar dahil olmak üzere yüz binleri bulduğu ifade ediliyor.



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