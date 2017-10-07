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02:50, 08 Ekim 2017 Pazar
Irak
Güncelleme: 01:20, 08 Ekim 2017 Pazar

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IKBY ile Bağdat yönetimi 4 madde üzerinde anlaştı
IKBY ile Bağdat yönetimi 4 madde üzerinde anlaştı

IKBY Başkanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Allavi ve Nuceyfi ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözüm yolu konusunda 4 madde üzerinde mutabık kaldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Iyad Allavi ve Usame Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde bir araya geldiği belirtildi.

IKBY ofisinden yapılan açıklamada, Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısıda, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarını ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamada üç tarafın da "Irak'taki gergin atmosferin yatıştırılması için siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması." maddeleri üzerinde mutabakata vardığı kaydedildi.



İlgili Konular IKBY referandumu ırak barzani Iyad Allavi
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