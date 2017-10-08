09:28, 08 Ekim 2017 Pazar

Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ekim 2017





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışı yapılacak. (Afyonkarahisar/14.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak. (Ankara/12.00) EKONOMİ 1-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İscehisar Köprülü Kavşağı, Karahisar Tüneli, Karahisar Köprülü Kavşağı, Dörtyol Köprülü Kavşağı, Emirdağ-Çifteler ve Sivrihisar-Emirdağ ayrımı yollarının açılış törenine katılacak. (Afyonkarahisar/17.00) DÜNYA-DİPLOMASİ 1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştireceği intikal kapsamındaki gelişmeler ve bu ülkedeki iç savaş izleniyor. 2-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun sonuçları ve yansımaları takip ediliyor. (Erbil) 3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor. (Myanmar) SPOR 1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya ile deplasmanda oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçıyla ilgili karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. - A Milli Takım, son çalışmasını Veritas Stadı'nda yapacak. (Turku/18.30/19.00) 2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta, 4 maçla tamamlanacak. - Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak, Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşmaları yapılacak. (Giresun/13.00/Trabzon/15.15/İstanbul/17.00/İzmir/19.30) 3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk haftası, Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi ve BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak. (Samsun/14.00/Ankara/17.00) 4- Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftası, 5 maçla başlayacak. - Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arkas Spor, Maliye Piyango-Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank müsabakaları oynanacak. (Ankara/İstanbul/14.00/Bursa/15.30/Ankara/İstanbul/17.00) 5- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fransa'nın Montpellier ekibiyle karşılaşacak. (Kocaeli/16.00) 6- Hentbol Erkekler EHF Kupası'nda Beykoz Belediyespor, ikinci ön eleme turu ilk maçında İsveç'in Malmö ekibiyle karşı karşıya gelecek. (İstanbul/18.30) 7- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 9 maç oynanacak. 8- TFF 2. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yapılacak 15 maçla tamamlanacak. 9- TFF 3. Lig'de 7. haftaya, oynanacak 18 müsabakayla devam edilecek. 10- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 4. hafta, yapılacak 5 maçla tamamlanacak. 11- Formula 1 Japonya Grand Prix'si gerçekleştirilecek. (Suzuka/08.00)

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