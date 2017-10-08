Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışı yapılacak.
(Afyonkarahisar/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.
(Ankara/12.00)
EKONOMİ
1-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İscehisar Köprülü Kavşağı, Karahisar Tüneli, Karahisar Köprülü Kavşağı, Dörtyol Köprülü Kavşağı, Emirdağ-Çifteler ve Sivrihisar-Emirdağ ayrımı yollarının açılış törenine katılacak.
(Afyonkarahisar/17.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştireceği intikal kapsamındaki gelişmeler ve bu ülkedeki iç savaş izleniyor.
2-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
(Erbil)
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.
(Myanmar)
SPOR
1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya ile deplasmanda oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçıyla ilgili karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.
- A Milli Takım, son çalışmasını Veritas Stadı'nda yapacak.
(Turku/18.30/19.00)
2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta, 4 maçla tamamlanacak.
- Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak, Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşmaları yapılacak.
(Giresun/13.00/Trabzon/15.15/İstanbul/17.00/İzmir/19.30)
3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk haftası, Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi ve BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.
(Samsun/14.00/Ankara/17.00)
4- Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftası, 5 maçla başlayacak.
- Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arkas Spor, Maliye Piyango-Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank müsabakaları oynanacak.
(Ankara/İstanbul/14.00/Bursa/15.30/Ankara/İstanbul/17.00)
5- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fransa'nın Montpellier ekibiyle karşılaşacak.
(Kocaeli/16.00)
6- Hentbol Erkekler EHF Kupası'nda Beykoz Belediyespor, ikinci ön eleme turu ilk maçında İsveç'in Malmö ekibiyle karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/18.30)
7- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 9 maç oynanacak.
8- TFF 2. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yapılacak 15 maçla tamamlanacak.
9- TFF 3. Lig'de 7. haftaya, oynanacak 18 müsabakayla devam edilecek.
10- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 4. hafta, yapılacak 5 maçla tamamlanacak.
11- Formula 1 Japonya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.
(Suzuka/08.00)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.
TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda hükümete verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplanacak.