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Türkiye ve Dünya gündemi
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Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ekim 2017
Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 8 Ekim 2017

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın kapanışı yapılacak.

(Afyonkarahisar/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.

(Ankara/12.00)  

EKONOMİ

1-Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, İscehisar Köprülü Kavşağı, Karahisar Tüneli, Karahisar Köprülü Kavşağı, Dörtyol Köprülü Kavşağı, Emirdağ-Çifteler ve Sivrihisar-Emirdağ ayrımı yollarının açılış törenine katılacak.

(Afyonkarahisar/17.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine gerçekleştireceği intikal kapsamındaki gelişmeler ve bu ülkedeki iç savaş izleniyor.

2-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.

(Erbil) 

3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.

(Myanmar) 

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Finlandiya ile deplasmanda oynayacakları 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu son maçıyla ilgili karşılaşmanın yapılacağı Veritas Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek.

- A Milli Takım, son çalışmasını Veritas Stadı'nda yapacak.

(Turku/18.30/19.00)

2- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk hafta, 4 maçla tamamlanacak.

- Yeşilgiresun Belediyespor-Muratbey Uşak, Trabzonspor-Beşiktaş Sompo Japan, Demir İnşaat Büyükçekmece-Sakarya Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka-Anadolu Efes karşılaşmaları yapılacak.

(Giresun/13.00/Trabzon/15.15/İstanbul/17.00/İzmir/19.30) 

3- Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi'nde 2017-2018 sezonunun ilk haftası, Canik Belediyespor-İstanbul Üniversitesi ve BOTAŞ-Yakın Doğu Üniversitesi maçlarıyla tamamlanacak.

(Samsun/14.00/Ankara/17.00) 

4- Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftası, 5 maçla başlayacak.

- Ziraat Bankası-Galatasaray HDI Sigorta, Beşiktaş-Jeopark Kula Belediyespor, İnegöl Belediyespor-Arkas Spor, Maliye Piyango-Fenerbahçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank müsabakaları oynanacak.

(Ankara/İstanbul/14.00/Bursa/15.30/Ankara/İstanbul/17.00) 

5- Beşiktaş Mogaz Erkek Hentbol Takımı, VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Fransa'nın Montpellier ekibiyle karşılaşacak.

(Kocaeli/16.00)

6- Hentbol Erkekler EHF Kupası'nda Beykoz Belediyespor, ikinci ön eleme turu ilk maçında İsveç'in Malmö ekibiyle karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

7- Futbolda Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde C, E ve F gruplarında 9 maç oynanacak.

8- TFF 2. Lig'de 7. hafta mücadelesi, yapılacak 15 maçla tamamlanacak.

9- TFF 3. Lig'de 7. haftaya, oynanacak 18 müsabakayla devam edilecek.

10- Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde 4. hafta, yapılacak 5 maçla tamamlanacak.

11- Formula 1 Japonya Grand Prix'si gerçekleştirilecek.

(Suzuka/08.00)



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