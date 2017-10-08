Dışişleri, Suudi Arabistan'daki terör saldırısını kınadı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Türkiye, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz. Bu menfur saldırı sırasında hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ayrıca, kardeş Suudi Arabistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Suudi Arabistan'da internet sitelerinde ve sosyal paylaşım ağlarında Selam Sarayı'na saldırı düzenlendiği haberleri yer almıştı.
Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan İçişleri Bakanlığının resmi sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki'nin açıklamasında da sabah saatlerinde Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın Kraliyet Muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtilmişti.
Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 28 yaşında ve Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, saldırganın Kraliyet Muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarılmıştı.
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Türkiye, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
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