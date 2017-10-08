Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:40, 08 Ekim 2017 Pazar
Dış Politika
09:58, 08 Ekim 2017 Pazar

  • Paylaş
Dışişleri, Suudi Arabistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri, Suudi Arabistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleştirilen terör eylemini kınıyoruz. Bu menfur saldırı sırasında hayatını kaybeden Suudi güvenlik görevlilerine Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Ayrıca, kardeş Suudi Arabistan hükümeti ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Suudi Arabistan'da internet sitelerinde ve sosyal paylaşım ağlarında Selam Sarayı'na saldırı düzenlendiği haberleri yer almıştı.

Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan İçişleri Bakanlığının resmi sözcüsü Tümgeneral Mansur et-Turki'nin açıklamasında da sabah saatlerinde Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı'nın Kraliyet Muhafızlarının bulunduğu kontrol noktasında gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 3 güvenlik görevlisinin ise yaralandığı belirtilmişti.

Silahlı saldırıyı gerçekleştiren kişinin 28 yaşında ve Suudi Arabistan vatandaşı olduğu, saldırganın Kraliyet Muhafızlarının karşılık vermesi sonucu olay yerinde öldürüldüğü aktarılmıştı.



İlgili Konular Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
İstanbul Hadımköy'de yangın Çok sayıda itfaiye bölgede
İstanbul Hadımköy'de yangın! Çok sayıda itfaiye bölgede

İstanbul'da Hadımköy'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunun, plastik malzemelerin konulduğu bölümünde yangın çıktı.
Edirne'de quot göçmen kaçakçılığı quot operasyonu
Edirne'de "göçmen kaçakçılığı" operasyonu

Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 19 sığınmacı ve kaçak yakalandı
Kitap okuyana çaylar bedava
Kitap okuyana çaylar bedava!

Batman'da "Okumak özgürlüğe kanat çırpmaktır" projesi kapsamında açılan kafede kitap okuyana içecek ücretsiz veriliyor
BUDO'dan sefer iptalleri
BUDO'dan sefer iptalleri

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
El Kubeysi İstanbul'da hayatını kaybetti
El Kubeysi İstanbul'da hayatını kaybetti

Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmed Abdulrezzak El Kubeysi, hayatını kaybetti.
Obüsler Reyhanlı sınırına konuşlandı
Obüsler Reyhanlı sınırına konuşlandı

Çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve obüs Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı
Dışişleri Suudi Arabistan'daki terör saldırısını kınadı
Dışişleri, Suudi Arabistan'daki terör saldırısını kınadı

Türkiye, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı ele geçirildi
Diyarbakır'da 105 roketatar mühimmatı ele geçirildi

Lice'de PKK'ya ait 105 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Komutanlar Suriye sınırında
Komutanlar Suriye sınırında

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Vuciç'in davetlisi olarak 9 -11 Ekim'de Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Ankara'ya yeni güvenlik konsepti
Ankara'ya yeni güvenlik konsepti

Ankara Emniyet Müdürlüğünce güvenlik konseptine getirilen yenilik kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde polis sayısı artırılacak
İstanbul'daki DEAŞ soruşturmasında 2 tutuklama
İstanbul'daki DEAŞ soruşturmasında 2 tutuklama

İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı
Manavgat'ta turistleri taşıyan midibüs devrildi 3 ölü 10 yaralı
Manavgat'ta turistleri taşıyan midibüs devrildi: 3 ölü, 10 yaralı

Antalya'da refüjdeki palmiyeye çarptıktan sonra devrilen turistleri taşıyan midibüsteki 3 kişi öldü, yaralanan biri çocuk 10 kişi hastaneye kaldırıldı
Aamir Khan Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi
Aamir Khan: Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim

Bollywood oyuncusu Khan, "Osmanlı İmparatorluğuyla ilgili bazı yazılar okudum. Ancak okuduğum yazıların çoğu Hint tarihiyle ilgili. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili daha çok bilgi sahibi olmak isterim." dedi.
Bursa merkezli FETÖ PDY operasyonunda 19 gözaltı
Bursa merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 19 gözaltı

Bursa merkezli 14 ilde FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 19 kişi gözaltına alındı

Haberler

Kuzey Irak'taki Türk vatandaşlarına "dönün" çağrısı
Kuzey Irak'taki Türk vatandaşlarına quot dönün quot çağrısı

Dışişleri Bakanlığı'ndan referanduma ilişkin sert açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan referanduma ilişkin sert açıklama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sierra Leone'ye başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Sierra Leone'ye başsağlığı

Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de
Büyükelçi atama kararları Resmi Gazete'de

Dışişleri Bakanlığında önemli bir atama: Merve Kavakçı Büyükelçi
Dışişleri Bakanlığında önemli bir atama Merve Kavakçı Büyükelçi

Dışişleri'nden Türk gemisine Ege'de ateş açılmasına ilişkin açıklama
Dışişleri'nden Türk gemisine Ege'de ateş açılmasına ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki
Dışişleri'nden Die Welt gazetesinin haberine tepki

Türkiye'den Afganistan'daki intihar saldırısına kınama
Türkiye'den Afganistan'daki intihar saldırısına kınama






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 