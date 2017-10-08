10:26, 08 Ekim 2017 Pazar

DEAŞ Afganistan'da okulu ateşe verdi





DEAŞ'ın, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde bir okulu ateşe verdiği bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Afganistan'ın Cüzcan ili Emniyet Müdürü Fakir Muhammad Cüzcani, DEAŞ'lı teröristlerin Kuş Tepe'nin Garden bölgesine saldırmasının ardından bölgedeki bir erkek lisesini yaktığını belirtti. Kuş Tepe'de teröristler ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmanın yaklaşık bir haftadır sürdüğünü ifade eden Cüzcani, örgüt üyelerinin Garden bölgesini ele geçirdikten sonra 2 sivili de devlete destek verdiği gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi. Fakir Muhammad Cüzcani, bölgede en kısa zamanda operasyon başlatılacağını da kaydetti.

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