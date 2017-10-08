İtalyan okulda İncil ve Kuran birlikte öğretiliyor

İtalya'nın kuzeyindeki Biella kentinde bir ilkokulda din derslerinde İncil'in yanı sıra Kuran da okutulmaya başlandı.
Kentte göçmen nüfusunun yoğun olduğu Chiavazza mahallesinde yer alan okuldaki din eğitimi dersi öğretmeni, farklı kültürler arasında diyalog ve saygının teşvik edilmesi amacıyla böyle bir karar aldı.
BBC'nin Roma muhabiri Öykü Pınar'ın haberine göre 11 sınıfta 250 öğrenciye ders veren din öğretmeni Stefania Laveder bu kararını İtalyan basınına şöyle açıkladı:
"Tüm çocuklar birbirini tanımayı ve bir arada yaşamayı öğrenmeli. Bu okulda her sınıfta 3-4 yabancı öğrenci var. Herkesin kendi kültürünün olması ve buna sahip çıkması güzel bir şey. Ama aynı zamanda diğerlerinin kültürünü de tanımalılar".
20 yıldır öğretmenlik yapan Laveder, "Amacım herkese yer açarak öğrencilerin bir buluşma noktası yakalamalarına yardım etmek" dedi.
Laveder derslerden birinde öğrencilerini "tek tanrılı dinler turuna" çıkararak, aynı gün içinde bir kilise, cami ve sinagoga götürmüş.
Laveder, öğrencilerinin diğer inançlardaki adet ve geleneklere çok meraklı olduğunu söylüyor. Örneğin Katolik inancındaki vaftiz geleneğinin İslam'da bulunmadığını, ancak yeni doğan bebeklerin kulağına Kuran'dan sözler fısıldandığını öğrenince etkilendiklerini anlatıyor.
Sınıfta hem İncil'den hem de Kuran'dan dualar okuduklarını anlatan Lavender, böylece karşılaştırma yaparak paralellikleri de görme şansı edindiklerini vurguluyor.
Biella'daki bu din dersi eğitimi İtalyan basınında "Biella'da din dersi herkes için" gibi başlıklarla yer aldı.
Ancak habere sosyal medyada olumsuz tepkiler de geldi. Kimileri bir azınlık dinine okullarda yer verilmesine karşı çıkarak "O zaman Abu Dabi'de de okullarda İncil okutulsun" gibi mesajlarla tepki gösterirken, kimileri de okullarda hiçbir dinin öğretilmemesi gerektiğini savundu.
İtalya'da ilkokullarda haftada 2 saat seçmeli din dersi eğitimi veriliyor. "Katolik dini öğretimi" adı altında verilen dersler seçmeli de olsa, laikliğe aykırı olduğu ve öğretmenlerin Katolik Kilisesi tarafından seçildiği gerekçesiyle bazı kesimlerden tepki çekiyor.
Kaynak: BBC
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İtalya'da bir ilkokuldaki din dersinde İncil ve Kuran birlikte okutuluyor
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