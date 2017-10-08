Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Van'da, gece resim yaptıkları için "Gizemli Sanatçılar" olarak adlandırılan resim öğretmenleri, herkes uyurken şehri güzelleştiriyor.
İpekyolu Belediyesince bir süre önce başlatılan çalışma ile Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmenlerinden oluşan bir ekip, gece saatlerinde kentteki trafo, duvar ve bazı yapılara resimler çiziyor.
Genellikle gece çalıştıkları için "Gizemli Sanatçılar" olarak nitelendirilen öğretmenler, resimleri ile hem şehrin kötü görüntü oluşturan trafo ve duvarlarına farklı bir güzellik katıyor hem de tarihi zenginliklerinin yanı sıra "inci kefali", "flamingo" ile "Van kedisi" gibi şehre ait değerleri resimlerine aktarıyor.
Böylece kentin tarihi ve turustik değerlerinin de tanıtımını yapan öğretmenler, vatandaşların da ilgisini çekiyor.
Resim öğretmenlerinden Zeydin Eriş, ekip olarak Van'daki trafo ve diğer yapılara resim çizdiklerini söyledi.
Belediyenin desteğiyle çizim ve boyama yaptıklarını ifade eden Eriş, "Van'ın her noktasında çalışmalarımız var. İlk çalışmamız Şemsiyeli Sokak’ta uçan araba oldu. Vapur, Hüsrevpaşa Camisi, Van Evleri, Van ile ilgili çeşitli değerleri çiziyoruz. Son çalışmamızda ise Van'ın güzel insanlarını resimledik." dedi.
Geceleri çalıştıklarını söyleyen Eriş, şu ana kadar Van'ın belli noktalarına 150'den fazla trafoya resim yaptıklarını dile getirdi.
Trafoların önceki halinin kötü bir görüntü oluşturduğunu ifade eden Zeydin Eriş, "Genellikle akrilik boya kullanarak Van'ın tarihi ve doğal dokusunu resimlemeye çalışıyoruz. Çalışmalarımızda Van kedileri, flamingo, inci kefali gibi doğal güzellikleri çizdik, bunu önemsiyoruz. Bu değerleri kaybetmememiz gerekiyor." diye konuştu.
Eriş, vatandaşlardan güzel tepkiler aldıklarını söyleyerek şunları kaydetti:
"Çalışmalarımızı sabaha kadar sürdürüyoruz. İnsanlar uyanıp dışarı çıkınca sürprizle karşılaşıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor ve mutlu oluyoruz. Çalışırken insanların yanımıza gelip 'beni de çizer misin' demesi bizi motive ediyor. İnsanlar bize 'Gizemli Sanatçılar' diye bir isim taktı. Çünkü gece çalıştığımız için çoğu insan kim olduğumuzu bilmiyor."
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Van'da, gece çalıştıkları için "Gizemli Sanatçılar" olarak adlandırılan resim öğretmenleri, trafo ve duvarlara çizdikleri resimler ile güzelleştirdikleri şehrin "Van kedisi", "flamingo", "inci kefali" gibi değerlerini de gün yüzüne çıkarıyor
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