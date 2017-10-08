Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Edirne'nin Havsa ilçesindeki bir minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalıştığı belirlenen Suriye ve Pakistan uyruklu 19 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Osmanlı köyünde durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurmak istedi. Kontrol noktasından kaçan sürücünün kullandığı minibüs, yol kenarında terkedilmiş şekilde bulundu.
Minibüste yapılan aramada 19 sığınmacı ve kaçak bulundu. Sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
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