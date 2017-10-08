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Caferi’den ABD’ye uyarı!
Caferi’den ABD’ye uyarı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Caferi, Devrim Muhafızları’nın ABD ordusunun herhangi bir askerinin IŞİD teröristleriyle aynı olarak göreceğini söyledi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Muhammed Ali Caferi, ABD’nin Devrim Muhafızlarını hala bir terör örgütü olarak kabul etmesinin “aptallık” olduğunu söyledi.

Caferi ayrıca Devrim Muhafızları’nın ABD ordusunun herhangi bir askerinin (DEAŞ) IŞİD teröristleriyle aynı olarak göreceğini söyledi. “ABD’nin bu tür raporları eğer doğru ise, özellikle orta doğuda Devrim Muhafızları ABD ordusunu IŞİD ile aynı görecektir.” diyen Caferi aynı zamanda üst düzey komutanlara seslendiği konuşmasında Ağustos ayında Trump tarafından “Yaptırımlar Yoluyla Amerika'nın Düşmanlarıyla Mücadele” yasasına dikkat çekti.

“ABD yönetiminin bu yasayı uygularsa İran bunu Washington'un tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesi olarak görecek. " diyen Caferi, yasanın uygulanması durumunda ABD’nin askeri üstlerinin İran sınırlarından 2 bin kilometre (İran füze menzili) uzakta olmak zorunda olduğunu da kaydetti.

İran’a yeni yaptırımlar uygulanırsa iki ülkenin etkileşim şansının sonsuza kadar kaybolacağını vurgulayan Caferi, eğer böyle olursa “Amerika ile diyaloğun, problem çözmek yada etkileşim amacı dışında bir baskı aracı olarak kullanıldığından emin olacaktır” dedi.

General Caferi, ayrıca, “eğer Amerikalılar sonuçta İran'ı bölgesel meseleler üzerine müzakere masasına götürmek için bu tedbirleri alıyorlarsa, tamamen yanlış bir yol seçtiler.” sözlerini kaydetti.

“İran İslam Cumhuriyeti, konuşulacak bir şey olmadığından ve müzakere edilecek hiçbir taraf bulunmadığından, bölgesel meseleleri müzakere masasından başka bir yerde çözmeye çalışıyor. ABD'nin İran'a karşı tutumu, dış politikamızı sadece nükleer anlaşmaya dayalı olarak belirleyemeyeceğimizi kanıtladı.”

Trump’ın tutumunu “aptalca” olarak niteleyen komutan Caferi : “Amerikalılar, İran İslam Cumhuriyeti'nin, Trump yönetiminin aptal davranışını konvansiyonel füze, bölgesel ve savunma programlarında bir sıçrama fırsatı olarak kullanacağını bilmelidir” dedi.



İlgili Konular iran devrim muhafızları ABD İran
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