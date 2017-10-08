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Güncelleme: 20:06, 08 Ekim 2017 Pazar

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Diziden etkilenip atlı okçuluk öğrenmeye başladılar
Diziden etkilenip atlı okçuluk öğrenmeye başladılar

Samsun'da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bünyesindeki yurtlarda kalan öğrenciler, atlı okçuluk ve atıcılık eğitimi alıyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Samsun Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda kalan öğrencilere, "Diriliş Ertuğrul" dizisinden etkilenip talep etmeleri üzerine atlı okçuluk ve atıcılık eğitimi veriliyor.

KYK İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurtlarda kalan öğrencilere yönelik kültürel, sportif, sosyal ve sanatsal faaliyetler düzenlediklerini söyledi.

Öğrencilerden gelen talep doğrultusunda da kurs açtıklarını dile getiren Kasapoğlu, "Diriliş Ertuğrul dizisinden etkilenen öğrencilerimizden gelen talep üzerine mazi ile atiyi buluşturma adına yurtlarımızda atlı okçuluk ve atıcılık kursları düzenledik. Karadeniz Erkek Öğrenci Yurdu'nda başlayan kurslarımız, müdürlüğümüze ait diğer yurtlarımızda da devam edecek. Kurslarımız sadece erkeklere yönelik değil, dileyen bayan öğrencilerimiz de katılabiliyor." dedi.

Kasapoğlu, Samsun'da faaliyet gösteren Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Derneği bünyesindeki okçuluk ve atıcılık bölümü eğitmenlerince öğrencilere eğitim verildiğini aktararak, öğrencilerin derslerin dışında sosyal alanda da gelişmesini arzuladıklarını, bu yaklaşımla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Samsun KYK yurtlarında 12 bin 546 öğrenci kaldığını belirten Kasapoğlu, öğrencilerin boş zamanlarını değerlendirmek adına kurslara katılmalarını istedi.

Yıldız Gençlik Spor ve İzcilik Derneği Başkanı Ahmet Muştu ise geleneksel atlı okçuluk ve atıcılık eğitimlerinin geniş kitlelere ulaşmasının ve herkes tarafından bilinmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Muştu, gençleri tarih ve kültür ile buluşturmak istediklerini dile getirerek, "Geçmişte var olan, bugün kaybettiğimiz değerlerimize sahip çıkma adına çalışıyoruz. Bu kapsamda KYK yurtlarında kalan öğrencilere kültürümüzde olan atçılık, atıcılık ve okçuluk eğitimlerinin verilmesini önemsiyoruz." şeklinde konuştu.

Atıcılık eğitmeni Recep Şengül de geleneksel Türk okçuluğunun son yıllarda gelişme gösterdiğini, genç neslin geçmişteki değerlerine sahip çıkması ve yaşamasının sevindirici olduğunu ifade etti.



İlgili Konular KYK Samsun Diriliş Ertuğrul okçuluk
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