BM, MİKC'yi çocuk asker kullanan gruplar listesinden çıkardı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Birleşmiş Milletler (BM), Filipinler'de barış anlaşması yapan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'ni (MİKC), çocuk asker kullanan silahlı gruplar listesinden çıkardı.
Başkent Manila'daki BM Ofisi'nden BM Genel Sekreteri adına yapılan açıklamada, şubat ayında başlatılan BM-MİKC Eylem Planı'nın tamamlandığı, bin 869 çocuğun MİKC saflarından çıkarıldığı belirtildi.
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Filipinler Temsilcisi Lotta Sylwander da yaptığı açıklamada, MİKC'nin söz konusu listeden çıkarılmasının Filipinler'de çocukların haklarını korumaya yönelik önemli adım olduğunu kaydetti.
MİKC'nin çocukların haklarını korumaya ve bu haklara katkıda bulunma konusundaki kararlılığını sürdürdüğünü dile getiren Sylwander, "Çocuklar için kalıcı barışı teşvik etmek, hükümet, sivil toplum, toplumun önde gelenleri, ebeveynler ve çocukların kendileri dahil tüm tarafların, çocukların silahlı çatışmalarda kullanılmadığına dair sürekli tetikte olmasını gerektirir." ifadelerini kullandı.
Ülkenin güneyindeki direniş gruplarından MİKC, Mart 2014'te Filipinler hükümetiyle barış anlaşması imzalamıştı.
MİKC, barış anlaşması kapsamında, güneyde Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı Mindanao eyaleti ve çevresindeki adalara özerlik tanıması öngörülen Bangsamoro Temel Yasası önerisini Devlet Başkanı Roderigo Duterte'ye 17 Temmuz'da iletmişti.
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BM, Filipinler'de barış anlaşması yapan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'ni, çocuk asker kullanan silahlı gruplar listesinden çıkardı.
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