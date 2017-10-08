Ontario'da ailelerinden koparılan çocuklar için tazminat

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Kanada hükümeti, Ontario eyaletinde 1964-1985 yılları arasında çocuk yaşta ailelerinden zorla alınarak yerli olmayan ailelerin yanına verilen iki kabileye mensup 20 bin kişiye 750 milyon dolar tazminat ödeyecek.
Kanada Yerli İlişkileri Bakanı Carolyn Bennett Ottawa'da düzenlediği basın toplantısında, ailelerinden zorla alınarak yerli olmayan ailelerin yanına verilmiş İndian ve İnuit kabilelerine mensup 20 bin çocuğa 750 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildiğini açıkladı.
Bakan Bennett, 60'lı yıllardaki trajediden kurtulanları anarken duygulu anlar yaşadı. Bennett, "Onların hikayeleri yürek burkuyor. Yaşadıklarıyla kimliklerinden oldular. Bugün dil, kültür, özür dilemek, hissetmek, tarihin bu karanlık ve acılı bölümünün yanlışlarını düzeltmek için gerekli unsurlardır." dedi.
Bennett, 750 milyon dolarlık tazminatın dışında yerli ailelerin durumlarının iyileştirilmesi çalışmalarında kullanılmak üzere bir vakfa 50 milyon dolar fon verileceğini bildirdi. Bakan Bennett, ailelerinden alınan bu kişilerin açtıkları davalara bakan mahkemenin hukuki giderleri için de 75 milyon dolar ödeneceğini ifade etti.
Tazminatın ilk adım olduğunu söyleyen Bennett, "Yerli diğer çocukların maruz kaldığı zararı gidermek için yapılması gereken daha çok iş var." diye konuştu.
Ontario Eyalet Yüksek Mahkemesi’nde yerli aileler tarafından açılan davada, söz konusu çocuklar için geçen Şubat ayında 1,3 milyar dolar tazminat talep edilmişti.
Eyalette binlerce yerli çocuk 1964-1985 yılları arasında ailelerinden zorla alınıp yerli olmayan ailelerin yanına yerleştirilmişti. Bu uygulama, federal hükümete karşı yerli çocukları kültürel kimliklerinden koparmak suçlamasıyla bazı davaların açılmasına neden olmuştu.
Diğer bazı eyaletlerde de benzer davalar devam ediyor.
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Kanada hükümeti, Ontario eyaletinde 1964-1985 yılları arasında çocuk yaşta ailelerinden zorla alınan 20 bin kişiye 750 milyon dolar tazminat ödeyecek.
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