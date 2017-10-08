12:48, 08 Ekim 2017 Pazar

Özbekistan'da iki aktivist ve bir gazeteci serbest bırakıldı





Özbekistan'da son bir haftada iki insan hakları aktivisti ile bir gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'da uzun dönemdir hapiste olan insan hakları savunucuları Azam Farmonov ve Azam Turgunov ile gazeteci Salican Abdurahmanov serbest bırakıldı. Resmi makamlardan, söz konusu kişilerin salıverilmesi hakkında açıklama yapılmadı. İnsan Hakları İzleme Örgütünün de aralarında bulunduğu uluslararası insan hakları kuruluşları, Farmonov ve Turgunov ile gazeteci Abdurahmanov'un asılsız suçlamalarla mahkum edildiğini belirterek söz konusu kişilerin salıverilmesi konusunda Özbek yönetimine çağrıda bulunmuştu. İnsan hakları derneği Ezgulik'in yaptığı açıklama göre, 2006'da "sahtekarlık ve dolandırıcılıktan" hapis cezasına çarptırılan 38 yaşındaki Azam Farmonov, 11 yıl cezaevinde kalmasının ardından 3 Ekim'de tahliye edildi. Aracında "uyuşturucu bulundurmak" suçlamasıyla 2008'te tutuklanan 67 yaşındaki gazeteci Salican Abdurahmanov, 9 yıl hapiste yatmasının ardından 4 Ekim'de salıverildi. Dolandırıcılık iddiasıyla 2008'te 10 yıl hapis cezasına çarptırılan insan hakları derneği "Mezlum" yöneticisi Azam Turgunov da dün serbest bırakıldı. İnsan hakları savunucuları, söz konusu kişilerin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyinin Din ve İnanç Özgürlüğü özel raportörü Ahmed Şahid'in ülkedeki temasları sırasında salıverildiğine dikkat çekti. ABD'nin Taşkent Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada da Farmonov, Turgunov ve Abdurahmanov'un serbest bırakılmasından duyulan memnuniyet ifade edildi. Ülkede son bir yılda muhalif fikirleriyle bilinen Samandar Kukanov, Camşid Karimov, Murad Jurayev ve Muhammed Bekcan serbest bırakılmıştı.

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