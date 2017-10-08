13:24, 08 Ekim 2017 Pazar

Yemen'de El-Kaide operasyonu



arşiv

Yemen'in Marib kentinde ABD'ye ait olduğu iddia edilen insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Kaide'ye mensup 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Yemen'in Marib kentinde, içinde El-Kaide militanlarının bulunduğu bir araç seyir halindeyken İHA ile vuruldu. Saldırıda 5 militanın öldüğü belirtildi. ABD veya Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı. ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor

İlgili Konular Yemen El Kaide operasyon

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.