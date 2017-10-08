Yemen'de El-Kaide operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yemen'in Marib kentinde, içinde El-Kaide militanlarının bulunduğu bir araç seyir halindeyken İHA ile vuruldu. Saldırıda 5 militanın öldüğü belirtildi.
ABD veya Yemen makamlarından ise henüz saldırıya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
ABD, son dönemde Yemen'in Şebva, Ebyen ve Beyda illerinde bulunan El-Kaide hedeflerine yoğun hava saldırıları düzenliyor
Yemen'in Marib kentinde ABD'ye ait olduğu iddia edilen insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Kaide'ye mensup 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Özbekistan'da son bir haftada iki insan hakları aktivisti ile bir gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Kanada hükümeti, Ontario eyaletinde 1964-1985 yılları arasında çocuk yaşta ailelerinden zorla alınan 20 bin kişiye 750 milyon dolar tazminat ödeyecek.
BM, Filipinler'de barış anlaşması yapan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'ni, çocuk asker kullanan silahlı gruplar listesinden çıkardı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Caferi, Devrim Muhafızları’nın ABD ordusunun herhangi bir askerinin IŞİD teröristleriyle aynı olarak göreceğini söyledi.
Pentagon'un Ortadoğu Masası Sözcüsü, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin sınırlarını koruması ve terörle mücadelesi ve terör örgütlerinin güvenli bölgeler oluşturmalarını engelleme çabalarını destekliyoruz.” değerlendirmesini yaptı.
İtalya'da bir ilkokuldaki din dersinde İncil ve Kuran birlikte okutuluyor
DEAŞ'ın, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Kuş Tepe ilçesinde bir okulu ateşe verdiği bildirildi.
Rusya’nın birçok şehrinde, Devlet Başkanı Putin karşıtı gösteriler düzenlendi
Sudan ordusunun Darfur ile Kordofan eyaletlerinde iki ay içerisinde halkın elindeki 15 binden fazla silahı teslim aldığı, 500'den fazla arazi aracına el koyduğu bildirildi
IKBY Başkanı Barzani, Irak Cumhurbaşkanı Yardımcıları Allavi ve Nuceyfi ile Erbil-Bağdat arasındaki sorunların çözüm yolu konusunda 4 madde üzerinde mutabık kaldı.
Almanya Başbakanı ve Hristiyan Demokrat Birlik Partisi lideri Merkel, Hristiyan Birlik partileri, Hür Demokrat Parti ve Yeşiller arasında yapılacak koalisyon görüşmelerinin zor geçeceğini söyledi
Orta Amerika'da onlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Nate tropikal fırtınası birinci derece kasırgaya dönüşüp Meksika Körfezi'ne doğru ilerlerken ABD'nin güneyindeki 4 eyalette acil durum ilan edildi.
BROUK, insani yardım kuruluşlarının erişimine izin verilmeyen Arakan'da yaşanan açlığın, Arakanlı Müslümanlara yönelik etnik temizliğin yeni bir aracı olarak kullanıldığını bildirdi.
İngiltere'nin başkenti Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi'nin yakınlarında bir araç kalabalığın arasına daldı. Yaralılar var.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani, Obama döneminde ABD dahil 6 ülkenin birlikte imzalamış olduğu nükleer anlaşmayı savundu ve '10 Trump'ın' dahi ülkesinin elde ettiği kazanımları geri çeviremeyeceğini söyledi