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13:38, 08 Ekim 2017 Pazar

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Kırım'daki Hansaray Rus mülkiyetine geçti
Kırım'daki Hansaray Rus mülkiyetine geçti

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Bahçesaray şehrinde bulunan Hansaray, UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilecekti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’daki devlet kaydı ve kadastro komitesi, Bahçesaray şehrinde Hansarayı’na bağlı 32 tesisin mülkiyet hakkını kayda geçirdi.

Sözde Kırım Devlet Kaydı Ve Kadastro Komitesi’nin Basın Servisi’nden yapılan açıklamada, “Hansaray müze-milli parkı, tamamen Kırım’ın mülkiyetine geçti” denildi.

“Devlet mülkiyetine” devredilerek gasp edilen tesisler arasında, Hansaray’ın ana kısmı, harem, ahır, mutfak ve maiyet binaları, Toğan Kulesi (Sokolinaya Başnya) ve Küçük Han Camii yer aldı. Bunun dışında işgalcilerin el koyduğu mülkiyet arasında Hansaray’ın 11 konut olmayan binası ve 3 depo binası da yer alıyor.

Bilindiği gibi Ukrayna'ya ait yarımadanın Rusya tarafından yasa dışı işgali yüzünden Hansaray, UNESCO listesine dahil edilemedi. Kırım’ın işgal edilmesinden sonra sözde yönetim, kamuoyunun fikrini dikkate almadan UNESCO’nun dikkate aldığı Hansaray’nın tampon bölgesini yok etmeye girişti. Kültürel mirasın bu şekilde yok edilmesinin Kırım Tatar tarihinin yok edilmesine de neden olduğu açıkça görülüyor. İşgalciler kasten bu yönde politika izliyor.

 



İlgili Konular Rusya Kırım ilhakı
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