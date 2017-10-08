13:57, 08 Ekim 2017 Pazar

Irak yönetiminden Barzani görüşmesi sonrası kararlara ret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Irak yönetimi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararların Bağdat için bağlayıcı olmadığını açıkladı.

Irak Başbakanlık sözcüsü Saad Hadisi, yaptığı açıklamada, "Irak hükümeti, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil." dedi.

Bağdat yönetiminin anayasaya aykırı işleri (referandum) tanımadığını vurgulayan Hadisi, yönetimin IKBY'deki referandum sebebiyle tavrının değişmediğini ifade etti.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi de açıklamalarında IKBY'ye referandumu iptal etmesi yönünde çağrıda bulunurken, Bağdat ve Erbil arasında diyalog ve müzakerelerin ancak gayrimeşru referandumun iptali sonrası başlayabileceğini dile getiriyor.

Barzani, Irak Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile Süleymaniye kentinde dün bir araya gelmişti.

IKBY ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Barzani, Allavi ve Nuceyfi'nin üçlü toplantısında, Irak'ın içinde bulunduğu mevcut durum ve siyasi gelişmelere bağlı sorunların çözüm yollarınının ele alındığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, üç tarafın da Irak'taki gergin atmosferin yatıştırılması için "siyasi partiler ve taraflar arasında görüşmelerin başlaması, görüşmelerin açık bir ajanda üzerinden yürütülmesi, IKBY üzerindeki yaptırımların ivedi bir şekilde kaldırılması ve en yakın zamanda Bağdat ile Erbil arasında toplantıların başlaması" maddeleri üzerinde mutabakata vardığı belirtilmişti.