Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:19, 08 Ekim 2017 Pazar
Orta Asya
14:20, 08 Ekim 2017 Pazar

  • Paylaş
Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği
Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği

Kırgızistan ve Kazakistan arasında bugünlerde Kırgız seçimlerine Kazakistan'ın müdahil olması üzerinden oluşan gerilim artarak devam ediyor.

Kırgızistan ve Kazakistan arasında bugünlerde Kırgız seçimlerine Kazakistan'ın müdahil olması üzerinden oluşan gerilim artarak devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Bişkek'te 7 Ekim günü cumhurbaşkanlığı görevinin temsili veda konuşması sırasında Kazak Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hakkında ağır demeçlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Atambayev yaptığı açıklamada "Nursultan Nazarbayev, Almatı'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) Kırgızistan'ın 5 katı diyor. Kazakistan'ın tamamının GSYH'si Kırgızistan'dan 20 kat fazla. Evet ama neden insanlara verdiğiniz maaşlarınız 20 kat fazla değil? Neden sadece 1,5 katımız kadar fazla? Ama koyduğunuz vergiler bizden 5 kat fazla. Çünkü onlar (yöneticiler) Kazakistan'ın zenginliğini çalıyorlar. Atambayev onlar için sorunlu bir örnek. O adaletli bir yönetimin örneği. Bizim Talas bölgesinde yaşayanlar Kazakistan'a (göre) daha iyi koşullarda yaşıyor. Biz eğer 10 kat büyüyorsak insanlarımıza da 10 kat maaş veriyoruz. Bizde Utemuratov (Bulat Utemureatov) gibi oligarklar yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Atambayev, Nursultan Nazarbayev'in Kırgızistan'ın cumhurbaşkanlığı adaylarından Ömürbek Babanov ile görüşmesini eleştirerek "Nursultan Nazarbayev, Babanov ile görüşmesinde Kırgızistan'da genç bir cumhurbaşkanının olmasının iyi olacağını söyledi ve onu destekledi. Gel gelelim bizim en yaşlı adayımız Nazarbayev'den 20 yaş küçük. Ben ise ondan 15 yaş küçüğüm. O zaman genç cumhurbaşkanı kime gerek? Bize mi Kazakistan'a mı?" açıklamalarında bulundu.

Bu açıklamalardan sonra Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yazılı bir cevap geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada "Biz inanıyoruz ki bu sorumsuz, provakatif ve yanlış iddialarla dolu açıklamalar bir seçim öncesi hamleden ibarettir. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın seçim kaygıları ve amaçları iki ülke arasındaki asırlar boyu süre gelen köklü ilişkilere zarar vermeyecektir. Kazakistan, Kırgızistan ile olan işbirliği geleneğini sürdürme ve gelişme yolundaki bağlılığından vazgeçmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Ekim'de gerçekleştirilecek. Seçimlerde Sooronbay Jeenbekov ile Ömürbek Babanov'un öne çıktığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in partisi olan Kırgızistan'ın Sosyal Demokrat Partisi (SPDK) adayı Sooronbay Jeenbekov'un rakibi Ömürbek Babanov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ağırlanmış ve bu görüşme iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açmıştı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı



İlgili Konular kırgızistan ABD Kazakistan Kazakistan
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Orta Asya Haberleri
HDP'li vekil NATO-PA Üst Komite Başkan yardımcısı oldu
HDP'li vekil NATO-PA Üst Komite Başkan yardımcısı oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Afrikalı STK'lardan Sarkozy hakkında suç duyurusu
Afrikalı STK'lardan Sarkozy hakkında suç duyurusu

Afrikalı STK'lar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi, Libya'da insanlığa karşı savaş suçu işlemekten sorumlu tuttu
Fas meclisinde İsrail heyetine Filistin protestosu
Fas meclisinde İsrail heyetine Filistin protestosu

Faslı milletvekillerinden İsrail heyetine "Filistin bayraklı" protesto
İdlib'de hava saldırısı
İdlib'de hava saldırısı

Maret Numan ilçesinde pazar yerine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
DEAŞ Havice'nin petrolünü çaldı
DEAŞ Havice'nin petrolünü çaldı

Haşdi Aşairi (Sünni Güçleri) komutanlarından Yüzbaşı Muhsin yaptığı açıklamada, "DEAŞ tarafından üretilen ve Irak halkının faydalanamadığı bu akaryakıtlar, örgüt tarafından Suriye pazarında satılıyordu" dedi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü
Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü

Avrupa Ralli Şampiyonasının Letonya ayağında Uluslararası Motorsporları Federasyonu'na (FIA) ait helikopter düştü.
Irak'ta Nuceyfi'den çözüm girişimi
Irak'ta Nuceyfi'den çözüm girişimi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Irak'taki krizlerin çözümü için girişim başlattığını duyurdu.
Gana'da gaz istasyonunda patlama
Gana'da gaz istasyonunda patlama

Gana'da gaz istasyonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği
Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği

Kırgızistan ve Kazakistan arasında bugünlerde Kırgız seçimlerine Kazakistan'ın müdahil olması üzerinden oluşan gerilim artarak devam ediyor.
Irak yönetiminden Barzani görüşmesi sonrası kararlara ret
Irak yönetiminden Barzani görüşmesi sonrası kararlara ret

Irak Başbakanlık sözcüsü, "Irak hükümeti, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil." dedi.
Kırım'daki Hansaray Rus mülkiyetine geçti
Kırım'daki Hansaray Rus mülkiyetine geçti

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Bahçesaray şehrinde bulunan Hansaray, UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilecekti.
Yemen'de El-Kaide operasyonu
Yemen'de El-Kaide operasyonu

Yemen'in Marib kentinde ABD'ye ait olduğu iddia edilen insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Kaide'ye mensup 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Özbekistan'da iki aktivist ve bir gazeteci serbest bırakıldı
Özbekistan'da iki aktivist ve bir gazeteci serbest bırakıldı

Özbekistan'da son bir haftada iki insan hakları aktivisti ile bir gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Ontario'da ailelerinden koparılan çocuklar için tazminat
Ontario'da ailelerinden koparılan çocuklar için tazminat

Kanada hükümeti, Ontario eyaletinde 1964-1985 yılları arasında çocuk yaşta ailelerinden zorla alınan 20 bin kişiye 750 milyon dolar tazminat ödeyecek.
BM MİKC'yi çocuk asker kullanan gruplar listesinden çıkardı
BM, MİKC'yi çocuk asker kullanan gruplar listesinden çıkardı

BM, Filipinler'de barış anlaşması yapan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'ni, çocuk asker kullanan silahlı gruplar listesinden çıkardı.
Caferi den ABD ye uyarı
Caferi’den ABD’ye uyarı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Caferi, Devrim Muhafızları’nın ABD ordusunun herhangi bir askerinin IŞİD teröristleriyle aynı olarak göreceğini söyledi.

Haberler

Kazakistan'da Astana Medya Haftası Etkinliği başladı
Kazakistan'da Astana Medya Haftası Etkinliği başladı

Kazakistan’da ambulans uçak düştü: 5 ölü
Kazakistan da ambulans uçak düştü 5 ölü

Kazakistan’dan enerjiye 8 milyar dolarlık yatırım
Kazakistan dan enerjiye 8 milyar dolarlık yatırım

Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak
Kazakistan köylere de hızlı internet bağlayacak

Kazakistan’da, medya yasasına değişim teklif edildi
Kazakistan da medya yasasına değişim teklif edildi

Kazakistan yenilenebilir enerjiye yöneliyor
Kazakistan yenilenebilir enerjiye yöneliyor

Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6.5 azaldı
Kazakistan'daki doğum oranı yüzde 6 5 azaldı

Kazakistan nüfusu gittikçe dindarlaşıyor
Kazakistan nüfusu gittikçe dindarlaşıyor






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 