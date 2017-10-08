14:20, 08 Ekim 2017 Pazar

Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği

Kırgızistan ve Kazakistan arasında bugünlerde Kırgız seçimlerine Kazakistan'ın müdahil olması üzerinden oluşan gerilim artarak devam ediyor. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Bişkek'te 7 Ekim günü cumhurbaşkanlığı görevinin temsili veda konuşması sırasında Kazak Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev hakkında ağır demeçlerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Atambayev yaptığı açıklamada "Nursultan Nazarbayev, Almatı'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYH) Kırgızistan'ın 5 katı diyor. Kazakistan'ın tamamının GSYH'si Kırgızistan'dan 20 kat fazla. Evet ama neden insanlara verdiğiniz maaşlarınız 20 kat fazla değil? Neden sadece 1,5 katımız kadar fazla? Ama koyduğunuz vergiler bizden 5 kat fazla. Çünkü onlar (yöneticiler) Kazakistan'ın zenginliğini çalıyorlar. Atambayev onlar için sorunlu bir örnek. O adaletli bir yönetimin örneği. Bizim Talas bölgesinde yaşayanlar Kazakistan'a (göre) daha iyi koşullarda yaşıyor. Biz eğer 10 kat büyüyorsak insanlarımıza da 10 kat maaş veriyoruz. Bizde Utemuratov (Bulat Utemureatov) gibi oligarklar yok." dedi.

Cumhurbaşkanı Atambayev, Nursultan Nazarbayev'in Kırgızistan'ın cumhurbaşkanlığı adaylarından Ömürbek Babanov ile görüşmesini eleştirerek "Nursultan Nazarbayev, Babanov ile görüşmesinde Kırgızistan'da genç bir cumhurbaşkanının olmasının iyi olacağını söyledi ve onu destekledi. Gel gelelim bizim en yaşlı adayımız Nazarbayev'den 20 yaş küçük. Ben ise ondan 15 yaş küçüğüm. O zaman genç cumhurbaşkanı kime gerek? Bize mi Kazakistan'a mı?" açıklamalarında bulundu.

Bu açıklamalardan sonra Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yazılı bir cevap geldi. Kazakistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada "Biz inanıyoruz ki bu sorumsuz, provakatif ve yanlış iddialarla dolu açıklamalar bir seçim öncesi hamleden ibarettir. Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın seçim kaygıları ve amaçları iki ülke arasındaki asırlar boyu süre gelen köklü ilişkilere zarar vermeyecektir. Kazakistan, Kırgızistan ile olan işbirliği geleneğini sürdürme ve gelişme yolundaki bağlılığından vazgeçmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Ekim'de gerçekleştirilecek. Seçimlerde Sooronbay Jeenbekov ile Ömürbek Babanov'un öne çıktığı ifade ediliyor. Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in partisi olan Kırgızistan'ın Sosyal Demokrat Partisi (SPDK) adayı Sooronbay Jeenbekov'un rakibi Ömürbek Babanov, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafından ağırlanmış ve bu görüşme iki ülke arasında diplomatik gerilime yol açmıştı.

Kaynak: Kırım Haber Ajansı