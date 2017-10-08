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Ekim dergilerinde başka hangi konular ele alınmış?
Ekim dergilerinde başka hangi konular ele alınmış?

Ekim ayı dergilerinden sitemize ulaşanlarla ilgili haberimizin ikinci kısmı

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

HECE DERGİSİ 

Rasim Özdenören’in önyazısıyla açılan derginin şiir sayfaları Hayriye Ünal’ın “Bir Adamı Çok Sevmek” şiiriyle açılıyor. Derginin daimî şairleri oldukça genç yüzler Yasin Koç, Hasan Özlen, Ali Berkay, Emre Öztürk, Ömer Erdoğan, Emre Yılmaz, Çağatay Koparal, Burak Ş. Çelik, Muhammet Çelik, Çağatay Telli, Halil Ünal, Semih Diri, Eray Sarıçam, Hasan Bozdaş, Cengizhan Genç, Ayşe Çelikkaya, Mehmet Biter, Elçin Sevgi Suçin, Mustafa Ergin Kılıç, Aziz Kağan Güneş, Mert Özden.

hece ekim

 

Hece dergisi bu ay“Edebiyat ve Suç”u masaya yatırdı. Zelkif Yıldırım’ın editörlüğünü yürüttüğü dosyada edebiyat ve suç ilişkisini serimleyen alanda kalbur üstünde kalan eserlere işaret eden ve bu alana ilişkin değerlendirme içeren yazılara yer verilmiş. Alandaki belli bir esere ve/veya yazara odaklanmış yazılar da var dosyada

Derginin hukukçu yazarları Zelkif Yıldırım, Bahar Emre ve Hasan Bozdaş, Rasim Özdenören’le, evinde, suç, hukuk ve edebiyat üzerine bir söyleşi gerçekleştirmişler. Dosyaya emeği geçen diğer imzalar şöyle: Alişan Çapan, Hasibe Çerko, Ercan Yücel, Halil Ünal, Ali K. Metin. 

Hece’nin Çeviri Sayfaları bir keşif alanı. Nasrin Zabeti Miandoab ve Samaneh Ghadiri genç bir İranlı şairiTürkçeye kazandırdılar.İşçi şair Sabir Hakabeş nefis şiirle Hece’de. Serpil Yıldırım’ın kıymetli keşfi ise Mahmud Muşerref Âzâd Tehrânî. Şiir-i sepid akımının son temsilcilerinden Azad “Gece Ülkesi” ve “Terk Etti Bahar Bahçemizi” diyor. Funda Kızıler Emer aylardır üzerinde çalıştığı Hertha Kräftner’den iki şiir sunuyor Hece okuruna. Çeviri sayfaları Wolfgang Borchert’ten bir öyküyle kapanırken öykü sayfaları Emin Gürdamur’u ve Burak Çavuş’u ilk kez Hece’de konuk ediyor.

Ayın söyleşisinde Ali Sali şair Faruk Uysal ile yeni çıkan şiir kitabı Kırılmalar üzerine konuşmuş. Hece’de Ali Karaçalı Günler’le devam ederken yazılarıyla dergide yer alan imzalar Gürsel Aytaç, Osman Özbahçe, Beyza Nur Demirci ve Hayrettin Durmuş.

Derginin öğretici sayfalarından biri Okuryazarın Notları: İbrahim Demirci ay adlarına dair yazmış. Ali Haydar Haksal yazarın oyuncakları için kendi oyunlarını kaleme alırken Mehmet Aycı ilginç bir portreyle daha okur karşısında. Zelkif Yıldırım incelikli film zevkini benim filmlerime her sayıda yansıttığı gibi bu sayıda daKrylya” ile okuru kalpten vuruyor.

Hece’nin çeşitkenarı A. Gaffar Taşkın, Ali K. Metin, İbrahim Eryiğit, Yusuf Turan Günaydın, Semih Diri, Hasan Bozdaş tarafından hazırlanırken yeni kitapları Ömer Ayhan, Kâmil Büyüker ve Yusuf Turan Günaydın yazmış

 

UMRAN DERGİSİ

Umran dergisinin 278. sayısı, Şerif Mardin’in çalışmaları üzerinden Türkiye’nin seküler yapısını, siyasi, dini, kültürel reflekslerini ve dönüşümleri ele alan kapsamlı dosyayla çıktı!

TÜRKİYE’Yİ YENİDEN DÜŞÜNMEK

Yüzyıl dönümünde Türkiye ve dünya oldukça gergin bir dönem yaşıyor.  Geçtiğimiz ay vefat eden Şerif Mardin’in 1960 sonrası çalışmalarının en önemli teması dindi. O, sosyal içerikli analizlerinde önemli bir değişken olarak dine büyük yer vermiştir. Dini devreden çıkarmaya niyetlenen ilerlemeci, determinist ve pozitivist saplantıları nedeniyle dini göz ardı eden sosyal bilimcilerin hilafına din meselesiyle yoğun olarak ilgilenmiştir. Bu yaklaşım özellikle 1990’lardan sonra artık Türkiye’de de ilgi toplamaya başladı, fakat mesele esas soruya, Türkiye’nin tümelinin ne olduğuna gelince, tekrar eski alışkanlıkların nüksetmeye başladığını görüyoruz. Ömrü hayatının sonlarında mahalle baskısı bahsindeki şaz kanaatiyle gündeme gelmiş olması da trajikti.  

UMRAN EKİM

Mustafa Aydın, Ercan Yıldırım, Öner Buçukcu, Hasan Ufuk Aktaşlı, Mardin’in yıllardır üzerinde düşündüğü ve yazdığı konular arasında dinin ve İslâm’ın yerini, sosyal bilim alanına katkılarını ve temel kavramlarının bugün için ne anlamageldiğini ele alıyorlar

Umran’ın yeni sayısında Irak’ın kuzeyindeki referandum başta olmak üzere İslâm âleminde ve dünyada öne çıkan gelişmelere yer veriliyor. Şer ittifakının 1990’daki birinci körfez operasyonunun ardından zamana yayarak uyguladığı stratejinin yeni bir aşamaya geldiğine şahit olunduğuna dikkat çekiliyor. Burhanettin Can ve Murat Özer meseleyi, Kürt etnisitesi üzerinden izaha kalkmanın büyük fotoğrafı görememek demek olduğunun altını çiziyorlar. 

Emre Saygın-Tahsin Yamak, Cemal Sultan, Cemal Kaşıkçı yazılarıyla bu sayıya katkıda bulunuyorlar. Emin Kamuriye röportajı ve Muhammed İmara, Steven A. Cook, Cihad El-Hazin’den tercümeler diğer analiz ve yorumları oluşturuyor. Dilaver Demirağ’ın Bolşevik ihtilalinin zombi kapitalizme dönüşümünü merkez edindiği Ekim Darbesi başlıklı yazısı da son derece ilginç ironilerle dolu!

M. Akram Khan, kendisiyle yapılan söyleşideİslâm iktisadını çeşitli yönleriyle tanıtıyor. Khan ile İslâm iktisadının güncel durumu ve geleceği hakkında gerçekleştirilen söyleşide bu alanın İslâmî ilimlerin mirası kadar günümüz ilimlerine de hâkim olunması gerektiği dile getiriliyor.

Kültür-Sanat sayfalarında, Metin Önal Mengüşoğlu, İslâm dünyasının kendisiyle yüzleşmesini, Yusuf Bilal Aydeniz felsefe-sinema ilişkilerini, Yunus Şahbaz düşünce dünyamızın meselelerini ve Haydar Barış Aybakır’ın şirket kapitalizmi konulu yazıları yer alıyor. 

LACİVERT DERGİSİ

Ekim 2017 tarihli 39. sayısında “Sinema ” dosyası ile çıkan Lacivert, Türk ve dünya sinemasını birçok yönüyle ele aldı.

lacivert

Dosya, yönetmen Semih Kaplanoğlu söyleşisi ile açılıyor. Türkiye’de sinemanın gerçeklerini ve kat edilmesi gereken yolun ne denli zor olduğunu anlatan Kaplanoğlu, bir yönetmenin amacının ne olması gerektiğinin de altını çiziyor. Ayrıca dosyada tiyatro sanatçısı ve oyuncu Turgay Tanülkü’yle yapılan, kendisinin evlat edindiği 26 çocuğu, Türkiye’nin birçok cezaevinde oynadığı tiyatro oyunları, cezaevlerinin mevcut durumu ve sanatçı- toplum ilişkisinin nasıl olması gerektiğine dair konuları içeren bir söyleşi yer alıyor.

Dosya yazılarında; Nagihan Haliloğlu “Tarihî Sinema: Suç Mahalline Dönüş” yazısıyla tarihî filmleri ve sinemanın değişimini anlatırken, Güven Adıgüzel “Kendi hayretinin peşinde sinemanın Don Kişot’u: Ahmet Uluçay” yazısıyla kameranın koyulduğu yeri bir ahlak meselesi olarak anlayan Ahmet Uluçay’ın sinemaya başlama hikâyesine ışık tutuyor. Zeynep Tuğçe Karadağ ve Yunus Arslan’ın kaleme aldığı “Sinema Hakkında Birçok Şey” yazısı geçmişten günümüze sinemanın ilklerini ve gelişim sürecini sunuyor. Ayşe Berre Karaman “Yeniden Doğmanın Politiği: Bir İhtimal Daha Var” yazısıyla Yeşilçam filmlerini değerlendirirken Kutluğ Ataman “Şu Bağımsızlık Meselemiz” yazısıyla Türkiye sinemasının dünyaya kıyasla bulunduğu durumu inceliyor.

Yusuf Ziya Gökçek “Üçüncü Dünya’da Sinema Dili” yazısıyla üçüncü dünya ülkelerinde yapılan filmleri anlatıyor. Sena Öz “Hayatı da sinema gibi olan bir gönül: Ayşe Şasa” yazısıyla Yeşilçam’ın unutulmaz senaristi Ayşe Şasa’nın biyografisini, kitaplarını, senaristliğini yaptığı bazı dizi/filmleri ve hakkında söylenenleri kaleme alıyor. Oğuzhan Dursun “Sinema bir itikat sistemi olabilir mi” yazısıyla filmlerin barındırdığı ahlak felsefesini ve dünya görüşünü değerlendiriyor. Beyza Hasibe Aydın “Sinemaya Uyarlanmış Kitaplar” yazısıyla, nispeten göz önünde bulunan, kült olmuş eserlerden bir seçki sunuyor. Mesut Uçakan “Sinema ve İdeoloji Üstüne: Kavramların Taş Kesilmesi” yazısıyla bazı sanatçıların sinemayı nasıl ideolojik bir perspektiften ele aldıklarını inceliyor. Kevser Uysal sinemada son zamanların tartışmalı konularından olan “Emek sineması hikâyesi“ yazısıyla Emek sineması etrafında dönen tartışmaları anlatıyor. Tuğba Kozan “Türk sinemasında entelektüel temsili“ başlıklı yazısıyla Türk sinema tarihi boyunca halk ve aydın kesimin rolleri üzerinden Türkiye’deki sosyal yapıyı inceliyor. Raşit Ulaş’ın hazırladığı “Festivallerde neler oluyor?“ bölümünde ise yönetmenler İsmail Güneş, Nazif Tunç, sinema eleştirmeni Abdülhamit Güler ve Ogün Şanlıer’den alınan görüşler ışığında sinema festivallerinde yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ele alınıyor.

Bu sayıda yer alan diğer yazıalr ise şöyle: Prof. Dr. Hüsrev Hatemi - “İstanbul’un orta yeri sinema”, Ekrem Demirli - “Din ile gelenek arasında edebi anlamak” Fatmanur Altun - “Üzüntüye yer aç”, Zeynep Temizer Atalar “Lütfen süper kahramanım olmaz mısın?”, Sinay Avşar- “Güç peşinde dörtnala koşturulan insan”

Erhan İdiz, Singapur’a dair notlarını paylaştığı dergide Türkiye Günlüğü’nde ise eğitim-öğretim konusu eğitim bilimleri uzmanı İpek Coşkun ile konuşulmuş. Hakkı Öcal ise, Montesquieu’nun Kayıp Mektupları’nı gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Kitap eleştiri bölümünde Suavi Kemal Yazgıç, Ahmet Haşim’in Frankfurt Seyahatnamesini ele alırken Düşünen Sporcu bölümünde Serkan Akkoyun, dosya konusuna uygun olarak spor filmlerini değerlendiriyor. Doktor Lacivert’te ise bu ay stres kırığı ve kodlama konuları araştırılmış. Lacivert’in yeni bölümlerinden olan Her Şeyin Tarihi bölümünde Yunus Arslan çeşitli nesnelerin tarihî gelişimlerini inceliyor.

İLİM VE İRFAN

İlim ve İrfan dergisinin Ekim 2017 tarihli 62. sayısı insanın saadet arayışı dosyasıyla çıktı.

Dosya kapsamında Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Yrd. Doç. Dr. İbrahim Baz ve İsmail Acarkan’ın yazıları yer alıyor. Saadetin Allah’ın bir ikramı olduğunu belirten Süleyman Uludağ, dünya hazlarının hiçbir zaman saadet için bir vesile, ölçü ve imkan olmayacağını ifade ediyor. İbrahim Baz da modern insanın bunalım ve buhranlarına değindiği yazısında saadetin ve kurtuluşun yolu olarak tasavvufu işaret ediyor. İsmail Acarkan, kaybettiğimiz saadeti nerede aramalıyız sorusuna cevap arıyor; öncelikle içimize bakmamız gerektiğini vurguluyor.

ilim ve irfan ekim

Orta sayfalarda sohbetleri yer alan Şeyh Muhammed Muta’ Haznevi bu sayıda insanların artık genelde kendilerini mutsuz olarak ifade ettiklerini belirtiyor ve bu mutsuzluğun sebebinin Allah’tan uzaklaşmamız olduğunu beyan ediyor.

İlim ve İrfan dergisinin Ekim sayısında, 12 yıl önce bu ayda vefat eden Nakşibendi-Haznevi yolunun büyük mürşidi Şeyh Muhammed Haznevi bir yazıyla anılıyor. Ahmed Hamdi Uzunyol imzalı yazı Şeyh Muhammed Haznevi’nin ilim, irfan ve iman yolundaki büyük mücadelesine ışık tutuyor.

Abdullah Taha Orhan sadakat, doğruluk kavramanı ele aldığı yazısında tarihin farklı dönemlerinden örneklerle bu kavramı zenginleştiriyor. Prof. Dr. Ali Akpınar, Hazret-i Yusuf’un dünya ile imtihanını ve bu imtihandan bizim çıkarmamız gereken dersleri işliyor. Prof. Dr. Selahattin Yıldırım ölünün arkasından yapılan hayırlar ona fayda verir mi sorusuna cevap arıyor. Yusuf Ağırman kıyamete kadar düşmanımız olan şeytanın bize özellikle namazda nasıl musallat olduğunu uzun bir hadis-i şerifle anlatıyor. İslim Gümüştekin bu sayıda vera ve zühd ehlinin önderi Sehl bin Abdullah Tüsteri Hazretlerinin portresini sunuyor. Adem Dönmez okuyucu gözyaşı ve hüzün şehri Endülüs’e götürüyor. Derginin Kırkambar sayfalarında M. Nezihi Pesen okura irfan hayatından tadımlık bilgiler sunuyor.

Dergi her ay Gülbahçe çocuk ekiyle birlikte yayınlanıyor.

GENÇ ÖNCÜLER

Genç Öncüler dergisinin Ekim 2017 tarihli 123. sayısı “Konuşmanın Asaleti, Susma Orucu” manşetiyle çıktı.

Dosyada Adnan Ergün, konuşmada itidali yazdı. Osman Zinnur Aksu, “Konuşmayı Öğrenmek” başlıklı bir yazı kaleme aldı. Mahinur Özdemir, dinlemeksizin konuşanlara “Bir Sus!” dedi.

GENÇ ÖNCÜ EKİM

Bunun dışında bu sayıda dergide Mustafa Yaltırak, Kazakistan’da geçirdikleri kurban bayramını yazdı. Merve Mahitapoğlu, fıkhı ve teşekkül tarihini inceledi. Ömer Faruk Çekmece, Arakan meselesini yazdı. Yeşim Börek, “Türkiye’nin Kentleşme Deneyimi” başlıklı yazı dizisine devam etti.

Dergide ayrıca gündem, analiz, gezi yazısı, film kritiği ve şiir bölümlerinde de özgün yazılar okurlara sunuldu.



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