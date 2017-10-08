15:12, 08 Ekim 2017 Pazar

Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü





Avrupa Ralli Şampiyonasının Letonya ayağında Uluslararası Motorsporları Federasyonu'na (FIA) ait helikopter düştü.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Avrupa Ralli Şampiyonasının Letonya ayağında Uluslararası Motorsporları Federasyonu'na (FIA) ait helikopter düştü.

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