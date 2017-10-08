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Büyükada toplantısı soruşturması tamamlandı
Büyükada toplantısı soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Büyükada iddianamesi: Aralarında Alman vatandaşı Steudtner’in de olduğu 8’i tutuklu 11 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.



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Büyükada toplantısı soruşturması tamamlandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.
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