Büyükada toplantısı soruşturması tamamlandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.
Büyükada iddianamesi: Aralarında Alman vatandaşı Steudtner’in de olduğu 8’i tutuklu 11 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.
Cumayanı köyü sakinleri, trafik kazalarına dikkati çekmek için Ankara-Karabük karayolunu çift yönlü trafiğe kapattı
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları için panel düzenlendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.
İstanbul'da Hadımköy'de 2 bin metrekare alana kurulu lojistik deposunun, plastik malzemelerin konulduğu bölümünde yangın çıktı.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen 19 sığınmacı ve kaçak yakalandı
Batman'da "Okumak özgürlüğe kanat çırpmaktır" projesi kapsamında açılan kafede kitap okuyana içecek ücretsiz veriliyor
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Mekke'deki Ümmül Kura Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmed Abdulrezzak El Kubeysi, hayatını kaybetti.
Çok sayıda zırhlı personel taşıyıcı ve obüs Reyhanlı sınırına konuşlandırıldı
Türkiye, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Selam Sarayı güvenlik kontrol noktasına dün düzenlenen silahlı saldırıyı kınadı.
Lice'de PKK'ya ait 105 roketatar mühimmatı ele geçirildi.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Vuciç'in davetlisi olarak 9 -11 Ekim'de Sırbistan'a resmi ziyarette bulunacak
Ankara Emniyet Müdürlüğünce güvenlik konseptine getirilen yenilik kapsamında, vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde polis sayısı artırılacak
İstanbul'da DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı