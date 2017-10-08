15:21, 08 Ekim 2017 Pazar

Büyükada toplantısı soruşturması tamamlandı





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin, aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 8'i tutuklu 11 şüpheli hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme" suçlarından yürütülen soruşturmayı tamamladı. Büyükada iddianamesi: Aralarında Alman vatandaşı Steudtner’in de olduğu 8’i tutuklu 11 kişi hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.

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