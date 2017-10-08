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Güncelleme: 22:02, 08 Ekim 2017 Pazar

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Bakan Kaya'dan erken yaşta evlilikleri bitirme sözü
Bakan Kaya'dan erken yaşta evlilikleri bitirme sözü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Türkiye'de erken yaşta evlilikleri sona erdirmeleri gerektiğini belirterek, "Önce Türkiye ortalamasını düşüreceğiz sonra sıfırlayacağız. Bu eğitimle olacak." dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve Strateji Belgesi'ni tamamladıklarını anımsattı.

Erken yaşta evliliklerin önüne geçebilmek için çalışmaların devam ettiğine işaret eden Kaya, özellikle bu evliliklerin yoğun görüldüğü 8 ilde pilot uygulamaya geçildiğini bildirdi.

Kaya, Ağrı'ya ağustos ayında bir ziyarette bulunduğunu, burada erken yaşta evliliklerin yüksek olduğunu görünce pilot il olarak ele aldıklarını anımsattı. Kaya, bütün il müdürlüklerini, bakanlığın paydaş olabileceği kurumları çağırarak, bir toplantı yaptıklarını, Ağrı'nın özelinde çalışmaya başladıklarını anlattı.

Daha sonra pilot olarak 8 ile bunun yayıldığını aktaran Kaya, valiliklerde, Milli Eğitim Bakanlığı, Dinayet İşleri Başkanlığı ve diğer paydaşlarla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Önce Türkiye ortalamasını düşüreceklerini, sonra sıfırlayacaklarını vurgulayan Kaya, "Türkiye'de erken yaşta evlilikleri bitirmemiz lazım. Bu eğitimle olacak. Ağrı'da kız çocuklarını okula yazdırıyorlar ama devam etmiyorlar. O devamın sağlanması lazım. Eğitim desteği veriyoruz, desteklerde devam takibi önemli. Bunu yapacağız." dedi.



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