16:21, 08 Ekim 2017 Pazar

İdlib'de hava saldırısı





Maret Numan ilçesinde pazar yerine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Suriye'nin Türkiye sınırındaki İdlib'in Maret Numan ilçesindeki pazar yerine düzenlenen hava saldırısında ilk belirlemelere göre 12 sivil öldü, 15 sivil de yaralandı. İdlib'deki AA muhabirinin bildirdiğine göre, kentin güney kırsalındaki Maret Numan ilçesinde pazar yerine saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre, aralarında çocukların da olduğu 12 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil de yaralanarak bölgedeki sağlık merkezlerine kaldırıldı. Ölü sayısının artmasından edişe ediliyor. Arama-kurtarma çalışmaları için Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri olay yerine intikal etti. Saldırıyı düzenleyen uçağın aidiyeti henüz bilinmiyor. Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ili, Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

İlgili Konular Suriye İdlib

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.