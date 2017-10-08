Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap bahanesiyle yapılan izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları, düzenlenen panelde anıldı.
Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakır Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Üzeyir Yuva, Büyükşehir Belediyesi Kongre Merkezi'nde düzenlenen "6-7 Ekim Şehitleri Yasin Börü ve Arkadaşlarını Anma Paneli"nde yaptığı konuşmada, Ekim 2014 öncesinde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve bazı yöneticilerin gittikleri ABD'de Yahudi ve Hristiyan lobileriyle görüşmeler yaptığını, Türkiye'ye dönüşte Ayn el Arap (Kobani) bahanesiyle halkı sokağa çağırdıklarını söyledi.
6-7 Ekim olaylarında terör örgütü PKK'nın yandaşlarının yanı sıra birçok devletin istihbaratının da bulunduğunu ifade eden Yuva, bu olaylar sırasında sokakların talan edildiğini ve İslam'ın kutsiyetlerine saldırıların gerçekleştirildiğini dile getirdi.
Yuva, şunları kaydetti:
"Camileri, Kur'an kurslarını, İslami dernek ve vakıfları ve içerisindeki Kur'an-ı Kerimleri yakmışlardır. Adete bir haçlı zihniyeti olmuş ve Kobani bahanesinden ziyade İslam'a savaş açmış duruma gelmiş ve bir hal almıştı. Bunun neticesinde fakirlere kurban eti dağıtan Yasin Börü ve arkadaşları bu zalimlerin saldırılarına maruz kalmış ve hunharca şehit edilmişlerdir. Asıl katillere, azmettiricilere yönelik henüz bir adım atılmamıştır, bu suç değil ise peki suç nedir? 50'ye yakın insanın ölümüne sebep olmakla yargılanmayacaklar da daha ne yapıp da yargılanacaklar?"
Yapılan konuşmanın ardından Kenan Çelik moderatörlüğünde, aralarında Şehidler Kervanı Platformu Başkanı Ömer Çelik, İnsan Hakları Cemiyeti Genel Başkanı Mehmet Karadağ ve HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanı Şeyhmus Tanrıkulu'nun da bulunduğu panalistler sunum yaptı.
Panele HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, 6-7 Ekim'de terör örgütü PKK yandaşlarının saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınları, bazı sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı.
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Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Ayn el Arap bahanesiyle gerçekleştirilen izinsiz gösterilerde katledilen Yasin Börü ve arkadaşları için panel düzenlendi
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