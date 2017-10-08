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Karabük'te köylülerden eylem
Karabük'te köylülerden eylem

Cumayanı köyü sakinleri, trafik kazalarına dikkati çekmek için Ankara-Karabük karayolunu çift yönlü trafiğe kapattı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Karabük merkeze bağlı Cumayanı köyü sakinleri, köyün içinden geçen Ankara-Karabük karayolunda meydana gelen trafik kazalarına dikkati çekmek için yolu çift yönlü trafiğe kapattı.

Çöp kovaları, eski eşyalar, ağaç dalları ve araba lastikleriyle Ankara-Karabük karayolunu ulaşıma kapatan vatandaşlar, Karabük Valisi Kemal Çeber'in gelerek yaşanan trafik kazalarına bir çözüm bulmasını istediklerini belirtti.

Jandarmanın ve polisin geniş güvenlik önlemi aldığı ve uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, zaman zaman köylüler kendi aralarında tartıştı.

Hasta taşıyan araçların geçişine izin veren köylüler, olay yerine gelen İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya ile görüştü.

Ulukaya'nın ikna ettiği vatandnaşlar, yaklaşık 2 saatin ardından yolu trafiğe açtı.

İstanbul'dan Karabük'e gelen Yunus Y. yönetimindeki 34 VS 0184 plakalı otomobil, dün Cumayanı köyü yakınlarında bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan Berat Hamleci'ye (8) çarpmış, ağır yaralanan çocuk Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülmüştü.

Köylüler, sık sık trafik kazalarının yaşandığı yolu, aynı gerekçe ile 15 Temmuz 2015 ve 12 Kasım 2012'de de trafiğe kapatmıştı.

 



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