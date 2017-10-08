Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
17:19, 08 Ekim 2017 Pazar
Afrika
16:50, 08 Ekim 2017 Pazar

  • Paylaş
Fas meclisinde İsrail heyetine Filistin protestosu
Fas meclisinde İsrail heyetine Filistin protestosu

Faslı milletvekillerinden İsrail heyetine "Filistin bayraklı" protesto

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Faslı miletvekilleri, Danışmanlar Meclisinde düzenlenen uluslararası sempozyuma katılmak için meclise gelen İsrail heyetini protesto etti.

İsrail heyetinin sempozyumun yapılacağı toplantı salonuna girmesi üzerine, Faslı milletvekilleri ayağa kalkarak heyetin toplantıdan çıkartılmasını istedi.

Protestocu milletvekillerinden Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu Üyesi Abdulhak el-Heysani, İsrail heyetinin ülkeye davet edilmesini "provakasyon" olarak nitelendirdi. Heysani, heyette bulunan eski İsrail Savunma Bakanı Amir Peretz'e hitaben "Sen savaş suçlususun. Senin Fas'tan çıkman gerekiyor." diye seslendi.

Peretz'in "insanlığa karşı suç işlediğini" vurgulayan Heysani, "Sen çocukları ve masum insanları öldürdün. Bu toplantıya katılmanızı istemiyoruz. Derhal burayı terk edin." ifadelerini kullandı.

FAS MECLİSİNDE FİLİSTİN BAYRAĞI AÇILDI

Mecliste Filistin bayrağı açan protestocu milletvekilleri, İsrail heyeti alyehine sloganlar attı.

Faslı milletvekilleri İsrail heyetinin derhal toplantıyı terk etmesini ve ülkeden çıkarılmasını talep etti.

Fas Danışmanlar Meclisi, Akdeniz Parlamenter Asamblesi ve Dünya Ticaret Örgütü tarafından ortaklaşa düzenlenen "Akdeniz ve Afrika'da ticaret ile yatırımları kolaylaştırma" adlı sempozyuma İsrail heyetinin de davet edilmesi ülkede tartışmalara neden olmuştu.

İktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD), Fas İşçi Sendikaları Birliği ve Demokratik İşçi Sendikaları Konfederasyonu tarafından oluşturulan üçlü blok, dün yaptıkları ortak açıklamayla, Danışmanlar Meclisinde düzenlenecek uluslararası sempozyuma İsrailli temsilcilerin davet edilmesini kınamıştı.

Fas, eski İsrail Başbakanı Şaron'un 2000 yılında Mescid-i Aksa'yı basmasının ardından bu ülke ile olan ilişkilerini sona erdirmiş ve Rabat'ta bulunan İsrail İletişim Ofisi'ni kapatmıştı.

Ülkede zaman zaman düzenlenen etkinliklere İsrailli katılımcıların davet edilmesi, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve siyasi oluşumlar tarafından protesto ediliyor.



İlgili Konular Fas Filistin
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Afrika Haberleri
HDP'li vekil NATO-PA Üst Komite Başkan yardımcısı oldu
HDP'li vekil NATO-PA Üst Komite Başkan yardımcısı oldu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Afrikalı STK'lardan Sarkozy hakkında suç duyurusu
Afrikalı STK'lardan Sarkozy hakkında suç duyurusu

Afrikalı STK'lar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi, Libya'da insanlığa karşı savaş suçu işlemekten sorumlu tuttu
Fas meclisinde İsrail heyetine Filistin protestosu
Fas meclisinde İsrail heyetine Filistin protestosu

Faslı milletvekillerinden İsrail heyetine "Filistin bayraklı" protesto
İdlib'de hava saldırısı
İdlib'de hava saldırısı

Maret Numan ilçesinde pazar yerine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
DEAŞ Havice'nin petrolünü çaldı
DEAŞ Havice'nin petrolünü çaldı

Haşdi Aşairi (Sünni Güçleri) komutanlarından Yüzbaşı Muhsin yaptığı açıklamada, "DEAŞ tarafından üretilen ve Irak halkının faydalanamadığı bu akaryakıtlar, örgüt tarafından Suriye pazarında satılıyordu" dedi
Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü
Dünya Ralli Şampiyonası'nda helikopter düştü

Avrupa Ralli Şampiyonasının Letonya ayağında Uluslararası Motorsporları Federasyonu'na (FIA) ait helikopter düştü.
Irak'ta Nuceyfi'den çözüm girişimi
Irak'ta Nuceyfi'den çözüm girişimi

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Irak'taki krizlerin çözümü için girişim başlattığını duyurdu.
Gana'da gaz istasyonunda patlama
Gana'da gaz istasyonunda patlama

Gana'da gaz istasyonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği
Kırgızistan'da seçimler öncesi Kazakistan gerginliği

Kırgızistan ve Kazakistan arasında bugünlerde Kırgız seçimlerine Kazakistan'ın müdahil olması üzerinden oluşan gerilim artarak devam ediyor.
Irak yönetiminden Barzani görüşmesi sonrası kararlara ret
Irak yönetiminden Barzani görüşmesi sonrası kararlara ret

Irak Başbakanlık sözcüsü, "Irak hükümeti, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil." dedi.
Kırım'daki Hansaray Rus mülkiyetine geçti
Kırım'daki Hansaray Rus mülkiyetine geçti

Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Bahçesaray şehrinde bulunan Hansaray, UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilecekti.
Yemen'de El-Kaide operasyonu
Yemen'de El-Kaide operasyonu

Yemen'in Marib kentinde ABD'ye ait olduğu iddia edilen insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Kaide'ye mensup 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Özbekistan'da iki aktivist ve bir gazeteci serbest bırakıldı
Özbekistan'da iki aktivist ve bir gazeteci serbest bırakıldı

Özbekistan'da son bir haftada iki insan hakları aktivisti ile bir gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Ontario'da ailelerinden koparılan çocuklar için tazminat
Ontario'da ailelerinden koparılan çocuklar için tazminat

Kanada hükümeti, Ontario eyaletinde 1964-1985 yılları arasında çocuk yaşta ailelerinden zorla alınan 20 bin kişiye 750 milyon dolar tazminat ödeyecek.
BM MİKC'yi çocuk asker kullanan gruplar listesinden çıkardı
BM, MİKC'yi çocuk asker kullanan gruplar listesinden çıkardı

BM, Filipinler'de barış anlaşması yapan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'ni, çocuk asker kullanan silahlı gruplar listesinden çıkardı.
Caferi den ABD ye uyarı
Caferi’den ABD’ye uyarı!

İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanı Caferi, Devrim Muhafızları’nın ABD ordusunun herhangi bir askerinin IŞİD teröristleriyle aynı olarak göreceğini söyledi.

Haberler

Fas Kralı'ndan Mescid-i Aksa için birlik çağrısı
Fas Kralı'ndan Mescid-i Aksa için birlik çağrısı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 