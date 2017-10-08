17:05, 08 Ekim 2017 Pazar

Afrikalı STK'lardan Sarkozy hakkında suç duyurusu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Afrikalı sivil toplum kuruluşları, Libya'da insanlığa karşı savaş suçu işlemekten sorumlu tuttukları eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) suç duyurusunda bulundu.

15'e yakın STK'dan oluşan Uluslararası Afrika Sivil Toplum Kuruluşları Cephesi'nin (FISPA) yazılı açıklamasında, Fransa'nın 2011'de Libya'ya müdahalesi sırasında o dönemde cumhurbaşkanı olan Sarkozy'nin insanlığa karşı savaş suçu işlediği iddia edildi.

Söz konusu müdahale nedeniyle Libya'nın eski Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'yle binlerce kişinin öldüğü hatırlatılan açıklamada, Sarkozy'yi UCM'ye şikayet ettikleri bildirildi.

FISPA'ya üye olan Gineli aktivist Elie Kamano, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kaddafi'nin öldürülmesi, Afrika ve Afrikalı toplumlar nezdinde kötü sonuçlar doğurdu. Bu nedenle Sarkozy'yi UCM'ye şikayet ettik." ifadelerini kullandı.

Bazı gözlemciler de Kaddafi'nin ölümüyle "Libya'nın terör mabedine dönüştüğünü" ve bunun Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Tunus gibi birçok Afrika ülkesini olumsuz yönde etkilediğini savundu.

STK kaynaklarına göre, FISPA'nın hazırladığı suç duyurusu dilekçesi, dün Kanada'da görev yapan bir avukat tarafından UCM'ye teslim edildi.