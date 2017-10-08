Fas’ta “Rif Hareketi” tutuklularına destek gösterisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Fas'ın kuzeyinde kalkınma talebiyle düzenlenen toplumsal eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan aktivistlerin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.
Demokratik Sol Federasyonu’nun çağrısı üzerine toplanan Faslı insan hakları aktivistleri, Rif Hareketi mensubu tutukluların "şeffaf yargılanması ve bir an önce serbest bırakılması” çağrısında bulundu.
Göstericiler, tutukluların posterleriyle üzerinde "Rif Hareketi'ne özgürlük”, "Tutuklular için kişisel özgürlük" ve “Halk yolsuzlukla mücadeleyi istiyor” yazan pankartlar taşıdı.
Fas'ın kuzeyindeki El-Huseyma kentinde Ekim 2016'da bir balıkçının polisin el koyduğu balıklarını çöp kamyonundan almaya çalışırken presleme haznesinde sıkışarak ölmesinin ardından çok sayıda gösteri düzenlenmişti. Bölgesel kalkınma için söz verilen projelerin hayata geçirilmediği gerekçesiyle gösteriler mayısta yeniden başlamıştı.
Resmi açıklamalara göre, mayıs ayından bu yana devam eden gösterilerde yüzlerce eylemci gözaltına alınarak haklarında hukuki işlem yapıldı.
Aralarında gazetecilerin de olduğu bazı tutukluların, şeffaf yargılanma ve serbest bırakılma talebiyle geçen ay açlık grevine başladığı duyurulmuştu.
Fas’ta göstericiler, tutukluların posterleriyle üzerinde "Rif Hareketi'ne özgürlük”, "Tutuklular için kişisel özgürlük" ve “Halk yolsuzlukla mücadeleyi istiyor” yazan pankartlar taşıdı.
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