17:14, 08 Ekim 2017 Pazar

HDP'li vekil NATO-PA Üst Komite Başkan yardımcısı oldu





Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi HDP Genel Merkezinden yapılan açıklamada, Diyarbakır Millitvekili Ziya Pir'in geçen yıl Kasım ayında seçildiği NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Alt Komite Başkan Yardımcılığı'nın ardından, şimdi de Bükreş'te devam eden 2017 Sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildiği belirtildi.

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