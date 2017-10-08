Güncelleme: 02:18, 09 Ekim 2017 Pazartesi

UNAMID'den Sudan çağrısı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sudan'ın Darfur bölgesindeki Birleşmiş Milletler-Afrika Birliği Ortak Barış Gücü (UNAMID), Darfur'da barışı sağlamak için ABD'nin Sudan'a uyguladığı ticari yaptırımları kaldırmasından yararlanılması çağrısında bulundu.

UNAMID'in Darfur Temsilcisi Jeremiah Nyamane Kingsley Mamabolo, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu kararın, Darfur halkının yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönünde önemli ilerleme sağlamasını ümit ediyoruz. Bu, yaşam koşulları, eğitim ve sağlık hizmetleri seviyesinin yükselmesine fırsat tanıyacaktır." ifadelerini kullandı.

Kararın, Darfur'da daimi barış ve istikrarı, sürdürülebilir kalkınmayı sağlama açısından olumlu bir adım olduğunu vurgulayan Mamabolo, Sudanlı bütün taraflara, barış sürecini hızlandırmak, Darfur'da kalıcı barışı sağlamak için itici bir güç olarak kullanmak amacıyla bu fırsatı değerlendirmeleri çağrısında bulundu.

ABD yönetimi, önceki gün Sudan'a 20 yıldır uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, yaptırımların kaldırılmasını yazılı açıklamayla duyurarak, "Sudan, çatışmaların yaşandığı bölgelerde olumlu adımlar attı ve bu bölgelere insani yardımların ulaşmasını sağladı. Bölgesel sorunların çözümü ve terör tehlikesine karşı ABD ile yakın ilişki içinde oldu." ifadelerini kullanmıştı.