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"1. Balkan Harbi Konferansı"

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hoş, "Günümüzde de bu milli devlet kurma sevdaları var biliyorsunuz şu anda Irak'ın kuzeyini parçalama rüyası görüyorlar. Adına Kürdistan diyecekler, orada yaşayan Türkmenler yok hükmünde olacak. Onlara göre orada yaşayan Araplar, Asuriler, Keldaniler, şunlar bunlar olmayacak" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Trakya Uluslararası Öğrenciler Derneği'nce, 1. Balkan Harbi Konferansı düzenlendi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yüksel Hoş, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü salonunda düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, 105 yıl önce bugün 1. Balkan Harbi'nin başladığını söyledi.

İklimsel ve fiziki şartların zor olduğu zamanlarda savaşın başladığını belirten Hoş, "İnsanların o zaman nasıl hissettikleri de önemlidir. Bazen deriz ya 'niye göçmüşler, göçmeselermiş, savaşsalarmış...' Sütçü İmam Kahramanmaraş'ta direnişi baştalıyorken, Şahin Bey Gaziantep'te direnişi başlatıyorken, Erzurum'daki Nene Hatun tabyalara gidiyorken, Balkan insanı yapamazmıydı? Yapabilirdi. Yapmadı mı? Yaptı, münferit yerlerde yaptı. Ancak olayın fotoğrafını daha iyi anlamak için 105 sene geriye gidilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Hoş, Osmanlı'nın, Balkan Harbi'nde kendi bünyesinden çıkmış olan Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ ile savaştığını ve Balkan topraklarını kaybettiğini ifade etti.

Balkan devletlerinde "milli devlet kurma ekolünün" hakim olduğunu dile getiren Hoş, şunları kaydetti:

"Günümüzde de bu milli devlet kurma sevdaları var biliyorsunuz şu anda Irak'ın kuzeyini parçalama rüyası görüyorlar. Adına Kürdistan diyecekler, orada yaşayan Türkmenler yok hükmünde olacak. Onlara göre orada yaşayan Araplar, Asuriler, Keldaniler, şunlar bunlar olmayacak. Milli devletlerin bir özelliği vardır. Başlangıçta çoğulculuğa nazariye yaparlar ama daha sonra o çoğulculuğu yok ederler."

Hoş, Balkanlar'da katliamlar olduğunu, göçler yaşandığını ve bu nedenle de trajik görüntülerin ortaya çıktığını belirtti.

Trakya Uluslararası Öğrenciler Derneği Başkanı Hakan Çalışkan da konferansa katılanlara teşekkür etti.



İlgili Konular 1.Balkan Harbi Konferansı edirne
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Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hoş, "Günümüzde de bu milli devlet kurma sevdaları var biliyorsunuz şu anda Irak'ın kuzeyini parçalama rüyası görüyorlar. Adına Kürdistan diyecekler, orada yaşayan Türkmenler yok hükmünde olacak. Onlara göre orada yaşayan Araplar, Asuriler, Keldaniler, şunlar bunlar olmayacak" dedi
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