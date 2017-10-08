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Almanya'da hükümet arayışları
Almanya'da hükümet arayışları

Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Merkel, CSU'nun Genel Başkanı Seehofer ile bir araya geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel 24 Eylül'deki genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.

Almanya'da kardeş parti ve birlik partileri olarak adlandırılan CDU ve CSU liderlerinin başkent Berlin'deki CDU Genel Merkez'inde yaptığı toplantıya iki partinin önde gelen isimlerinin de katıldığı bildirildi. İki kardeş parti arasındaki görüşmelerin, gece yarısına kadar sürebileceği ifade edildi.

Toplantıda iki parti arasındaki görüş ayrılıkları ve hükümeti kurma çalışmalarıyla ilgili Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile yapılacak görüşmelere ilişkin yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) seçimlerde aldığı başarının ele alınması bekleniyor.

CSU'nun görüşme öncesinde hazırladığı 10 maddelik bir eylem planını bu toplantıda CDU yönetimine sunacağı kaydedildi.

Söz konusu eylem planında CSU'nun birlik partilerinin yönünü yeniden öncü kültür, yurttaşlık ve vatanseverlik gibi konulara yönlendirilmesi isteniyor.

Daha muhafazakar bir siyaset yapılması istenen planda, Başbakan Merkel, bundan önce "liberal politika" izlediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

Planda AfD'ye ilişkin de "CDU/CSU'nun, kendi sağında AfD gibi bir partinin zemin bulmasına hiç bir zaman rıza göstermemesi lazım. AfD ile sert bir şekilde mücadele etmemiz lazım." ifadesi kullanıldı.

CSU'nun planında, CDU ile hala anlaşma sağlanamayan ülkeye gelecek sığınmacı sayısına üst sınır (kota) getirilmesi konusu da yer aldı.

Bavyera İçişleri Bakanı ve CSU'nun önemli isimlerinden Joachim Herrmann, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmenin hedef odaklı olacağını kaydetti.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimde birinci çıkan CDU/CSU kendi içindeki görüş ayrılıklarını giderdikten sonra yeni hükümeti kurma konusunda FDP ve Yeşiller partileri ile ön görüşme yapmayı planlıyor.



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