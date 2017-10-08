Almanya'da hükümet arayışları

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel 24 Eylül'deki genel seçimlerin ardından hükümet kurma çalışmaları kapsamında bugün Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Horst Seehofer ile bir araya geldi.
Almanya'da kardeş parti ve birlik partileri olarak adlandırılan CDU ve CSU liderlerinin başkent Berlin'deki CDU Genel Merkez'inde yaptığı toplantıya iki partinin önde gelen isimlerinin de katıldığı bildirildi. İki kardeş parti arasındaki görüşmelerin, gece yarısına kadar sürebileceği ifade edildi.
Toplantıda iki parti arasındaki görüş ayrılıkları ve hükümeti kurma çalışmalarıyla ilgili Hür Demokrat Parti (FDP) ve Yeşiller ile yapılacak görüşmelere ilişkin yol haritasının belirlenmesinin yanı sıra aşırı sağcı popülist Almanya için Alternatif Partisi'nin (AfD) seçimlerde aldığı başarının ele alınması bekleniyor.
CSU'nun görüşme öncesinde hazırladığı 10 maddelik bir eylem planını bu toplantıda CDU yönetimine sunacağı kaydedildi.
Söz konusu eylem planında CSU'nun birlik partilerinin yönünü yeniden öncü kültür, yurttaşlık ve vatanseverlik gibi konulara yönlendirilmesi isteniyor.
Daha muhafazakar bir siyaset yapılması istenen planda, Başbakan Merkel, bundan önce "liberal politika" izlediği gerekçesiyle eleştiriliyor.
Planda AfD'ye ilişkin de "CDU/CSU'nun, kendi sağında AfD gibi bir partinin zemin bulmasına hiç bir zaman rıza göstermemesi lazım. AfD ile sert bir şekilde mücadele etmemiz lazım." ifadesi kullanıldı.
CSU'nun planında, CDU ile hala anlaşma sağlanamayan ülkeye gelecek sığınmacı sayısına üst sınır (kota) getirilmesi konusu da yer aldı.
Bavyera İçişleri Bakanı ve CSU'nun önemli isimlerinden Joachim Herrmann, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, görüşmenin hedef odaklı olacağını kaydetti.
Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimde birinci çıkan CDU/CSU kendi içindeki görüş ayrılıklarını giderdikten sonra yeni hükümeti kurma konusunda FDP ve Yeşiller partileri ile ön görüşme yapmayı planlıyor.
Almanya Başbakanı ve CDU Genel Başkanı Merkel, CSU'nun Genel Başkanı Seehofer ile bir araya geldi
Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Ziya Pir, Bükreş'te devam eden 2017 sonbahar oturumunda NATO-PA Güvenlik ve Teknoloji Eğilimleri Üst Komite Başkan Yardımcılığı'na seçildi.
Afrikalı STK'lar, eski Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi, Libya'da insanlığa karşı savaş suçu işlemekten sorumlu tuttu
Faslı milletvekillerinden İsrail heyetine "Filistin bayraklı" protesto
Maret Numan ilçesinde pazar yerine düzenlenen hava saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi öldü, 15 kişi yaralandı
Haşdi Aşairi (Sünni Güçleri) komutanlarından Yüzbaşı Muhsin yaptığı açıklamada, "DEAŞ tarafından üretilen ve Irak halkının faydalanamadığı bu akaryakıtlar, örgüt tarafından Suriye pazarında satılıyordu" dedi
Avrupa Ralli Şampiyonasının Letonya ayağında Uluslararası Motorsporları Federasyonu'na (FIA) ait helikopter düştü.
Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Irak'taki krizlerin çözümü için girişim başlattığını duyurdu.
Gana'da gaz istasyonunda meydana gelen patlamada çok sayıda kişi öldü ve yaralandı
Kırgızistan ve Kazakistan arasında bugünlerde Kırgız seçimlerine Kazakistan'ın müdahil olması üzerinden oluşan gerilim artarak devam ediyor.
Irak Başbakanlık sözcüsü, "Irak hükümeti, IKBY Başkanı Mesut Barzani'nin Cumhurbaşkanı yardımcıları İyad Allavi ve Usame en-Nuceyfi ile görüşmesi sonrası alınan kararlarla ilgilenmiyor ve kararlar hükümet için bağlayıcı değil." dedi.
Rusya tarafından işgal edilen Kırım’ın Bahçesaray şehrinde bulunan Hansaray, UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilecekti.
Yemen'in Marib kentinde ABD'ye ait olduğu iddia edilen insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Kaide'ye mensup 5 kişinin öldüğü bildirildi.
Özbekistan'da son bir haftada iki insan hakları aktivisti ile bir gazetecinin serbest bırakıldığı bildirildi.
Kanada hükümeti, Ontario eyaletinde 1964-1985 yılları arasında çocuk yaşta ailelerinden zorla alınan 20 bin kişiye 750 milyon dolar tazminat ödeyecek.
BM, Filipinler'de barış anlaşması yapan Moro İslami Kurtuluş Cephesi'ni, çocuk asker kullanan silahlı gruplar listesinden çıkardı.