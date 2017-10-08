Güncelleme: 19:04, 08 Ekim 2017 Pazar

Türkiye’nin Nükleer Enerji Politikasına bakış





Türkiye'de uygulanmakta olan Nükleer Enerji politikaları değerlendiren ve yapıcı öneriler getirmeye çalışan bir rapor

DÜNYA BÜLTENİ ARAŞTIMA MASASI /DUBAM TÜRKİYE'NİN NÜKLEER ENERJİ POLTİKASINA BAKIŞ Türkiye'de Nükleer Enerji alanında uygulanmakta olan politikalar ile ilgili bu konu üzerinde uzun yıllar çalışmalar yapan Celaleddin Gökçek tarafından hazırlanan bu raporun temel amacı, 3 benzemez teknolojiyi, -üretimine girmeden komple tesis alarak, -üstelik yatırımı da işletmesi de yüksek maliyetli yapıda, -üstelik Türkiye’ye adapte edip standart ve sektör kazandırmadan alacak ve, -yakıtı için dışarıya bağımlı olacak mevcut politikaya yapıcı eleştiri ve alternatif öneriler getirmektir. Temel amacın yansıması olarak ikincil amaç da herhangi bir sorunda sadece şikayet arz edip çözüme katılmayan anlayışımıza özeleştiri getirebilmektir. Raporu okumak için aşağıdaki linki tıklayınız: Türkiye’nin Nükleer Enerji Politikasına bakış

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