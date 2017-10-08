20:35, 08 Ekim 2017 Pazar

ABD, Türkiye'den yapılan vize başvurularını askıya aldı



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ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya aldığını duyurdu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi ABD Büyükelçiliği, Türkiye'den yapılan vize başvurularının süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Büyükelçilik, vize uygulamasını askıya alma kararının gerekçesi olarak 'personel güvenliğini' gösterdi. ABD Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, "Türkiye'deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır" dendi.

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