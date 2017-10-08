23:57, 08 Ekim 2017 Pazar

Türkiye'den ABD'ye vize konusunda misilleme

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Bu konudaki açıklama ABD’deki Türk Diplomatik Misyonu tarafından yapıldı.

Açıklamada, " Son zamanlarda yaşanan olaylar, Türk Hükümeti’ni, ABD Hükümeti’nin Türk misyonlarının tesislerinin ve personelinin güvenliğine ilişkin taahhütlerini yeniden değerlendirmek zorunda bırakmıştır. " denildi.

Açıklamanın devamında, " Sözkonusu değerlendirme sürecinde, ABD’deki Büyükelçiliğimize ve Başkonsolosluklarımıza gelen ziyaretçi sayısını en aza indirgemek amacıyla, şu andan itibaren geçerli olmak üzere, ABD’deki tüm misyonlarımızdaki ABD vatandaşlarına yönelik vize işlemleri askıya alınmıştır. Sözkonusu uygulama etiket vizenin yanısıra e-Vize ve sınırda bandrol vize uygulamalarını da kapsamaktadır." denildi.



Böylece şu andan itibaren ABD'ye yönelik vizeler askıya alınmış oldu.