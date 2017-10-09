09:12, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Beyoğlu'nda 4 katlı binada yangın





İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 4 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangında mahsur kalan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Dünya Bülteni/Haber Merkezi İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde Şehit Muhtar Mahallesi Altın Bakkal Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın giriş katında, öğrencilerin kaldığı dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Paniğe yol açan yangın nedeniyle apartman sakinleri binayı boşaltırken, ikinci katta mahsur kalan 2 yaşlı itfaiye ekiplerince yangın merdiveni kurularak kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen yaşlılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yangın sırasında polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı.

İlgili Konular yangın beyoğlu

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.