Türkiye ve dünya gündeminde bugün / 9 Ekim 2017

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Ukrayna’ya hareket edecek.
- Ukrayna'da Ebedi Zafer Anıtı’na çelenk bırakacak Erdoğan, Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Devlet Başkanlığı İdaresi’nde resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa görüşme gerçekleştirecek Erdoğan ve Poroşenko, daha sonra Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek.
- Anlaşmaların imza töreninin ardından iki lider ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan, Poroşenko'nun onuruna vereceği resmi öğle yemeğine katılacak.
- Ukrayna Parlamentosunu ziyaret edecek ve Parlamento Başkanı Andrey Parubiy ile görüşecek Erdoğan, Devlet Konukevi’nde Ukrayna Başbakanı Vladimir Groysman ve Kırım Tatar Toplumu temsilcilerini kabul edecek.
(İstanbul/10.30/Kiev)
2- TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AND Parlamentosu Başkanı Fernando Meza Moncada ve beraberindeki heyetle görüşecek.
(TBMM/14.30)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Engelliler Derneği ile RUMELİSİAD Parkı'ndaki Başçarşı Çeşme'nin açılışına ve AK Parti Bursa İl Yönetim Kurulu toplantısına katılacak.
(Bursa/13.00/15.00/19.00)
2- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, sanıklarının ilk kez hakim karşısına çıkacağı FETÖ'nün darbe girişiminde 34 kişinin şehit edilmesine ilişkin "15 Temmuz Şehitler Köprüsü Davası"nı takip edecek.
(İstanbul)
EKONOMİ
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik yıl açılış törenine katılacak.
- Düzce YILTAŞ Yapı Market Açılışı'na iştirak edecek Özlü, Düzce Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.
(Bolu/10.00/Düzce/14.00/15.15)
2- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim endeksi ve perekande satış endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Türkiye ile ABD arasında vize işlemlerinin askıya alınmasının ardından gelişmeler izleniyor.
(Ankara / Washington)
2- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandum sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
(Erbil)
3- Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları izleniyor.
(Myanmar)
4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler takip ediliyor.
(Şam/İdlib/Hama/Humus/Haseke)
GÜNCEL
1- Suriye'nin İdlib ilindeki çatışmasızlık bölgesine Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerçekleştireceği intikal kapsamındaki gelişmeler izleniyor.
SPOR
1- Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Avrupa Şampiyonası final maçında Türkiye, Vodafone Park'ta İngiltere ile mücadele edecek.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da karşılaşmayı izleyecek.
(İstanbul/19.00)
2- A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu 10. ve son hafta maçında deplasmanda Finlandiya ile karşılaşacak.
(Turku/21.45)
3- 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde D, G ve I gruplarında 9 karşılaşma yapılacak.
4- Hindistan'da devam eden FIFA 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda milli takım, B Grubu'ndaki ikinci maçında Mali ile karşı karşıya gelecek.
(Navi Mumbai/14.30)
5- Voleybol Efeler Ligi'nin 4. haftası, Afyon Belediye Yüntaş-TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul karşılaşmasıyla tamamlanacak.
(Afyonkarahisar/17.00)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna’ya giderek Poroşenko ile birlikte Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Toplantısı'na başkanlık edecek.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenecek "Kerkük Sevdalıları ile Buluşma" programına katılacak.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.
Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki gayrimeşru referandumun yansımaları izleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tahran'a giderek, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney ile bir araya gelecek.
10. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışı Grand Pera'da gerçekleştirilecek.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran'da resmi temaslarda bulunuyor.
26. Dönem 3. Yasama Yılı, TBMM Başkanı İsmail Kahraman başkanlığında toplanacak Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10 Muharrem İftarı'na iştirak edecek. Myanmar'ın Arakan eyaletinde Müslümanlara yönelik şiddet olayları takip ediliyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki referandum sonuçları ve yansımaları izleniyor. AB devlet ve hükümet başkanları, dönem başkanı Estonya’nın başkenti Tallin’de düzenlenecek “Dijital Zirve”de bir araya gelecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'i resmi törenle karşılayacak.
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Bangladeş'te Arakanlı Müslümanların bulunduğu kampları ziyaret edecek, yapılan yardım çalışmalarını inceleyecek.
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "2017-2018 Akademik Yılı Açılış Töreni"ne katılacak
Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu açıkladığı ve Türkler ile Araplar'ın boykot ettiği Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) tartışmalı referandumu izleniyor. Almanya'da seçim sonuçları ve yansımaları takip ediliyor.
Almanya'da genel seçim takip ediliyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki referandum tartışmaları ve yansımaları izleniyor.