09:17, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Akdeniz'de gece yarısı deprem





Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya Bülteni/Haber Merkezi Akdeniz’de Girit Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiği bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.14'de Girit Adası'nın güneydoğusunda 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yaklaşık 40 kilometre derinlikte meydana geldi.

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