New York'ta cami projesinin temeli atıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD'nin New York kentinde yaşayan Türkler tarafından finanse edilen cami ve eğitim merkezi projesi için temel atma töreni düzenlendi.
ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu Amerika Müslümanlar Birliği tarafından New York'un Long Island bölgesinde Süleymaniye Camisi ve Eğitim Merkezi adıyla hizmete sokulması planlanan projenin temel atma törenine Türkiye'nin New York Başkonsolosu Ertan Yalçın, Türk toplumu aktivisti İbrahim Kurtuluş ve bölgede yaşayan Türkler katıldı.
Projeye mali destek sağlamak amacıyla tören alanında düzenlenen kermeste döner, baklava ve börek gibi Türk mutfağından çeşitli yemek ve tatlılar satışa sunuldu.
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ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu Amerika Müslümanlar Birliği tarafından New York'un Long Island bölgesinde Süleymaniye Camisi ve Eğitim Merkezi temeli atıldı
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