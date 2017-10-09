09:39, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Kazakistan'daki piramit restore edildi





Kazak arkeolog Viktor Novojenov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, MÖ 3 bin yılına ait olduğu sanılan piramidin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Kazakistan’ın Karaganda kentinde geçen yıl bulunan ve MÖ 3 bin yılına ait olduğu sanılan piramit restore edildi. Kazak arkeolog Viktor Novojenov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, piramidin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Çalışmaların Kazak arkeologlar tarafından yapıldığına işaret eden Novojenov, “Ülkemizin turistik haritasında yeni benzersiz bir tarihi yer oluştu. Burada kazı işleri devam edecek.” ifadelerini kullandı. Novojenov, piramidin, merdiven tarzındaki piramitlerin yapıldığı Mısır Firavunu Zoser dönemine ait olduğunu sözlerine ekledi. Kazak arkeologlar, geçen yıl ağustos ayında Karaganda kenti yakınlarındaki arkeolojik kazılarda Mısır piramitlerine benzeyen ve MÖ 3 bin yıllarına ait olduğu sanılan bir yapı bulduklarını açıklamıştı.

İlgili Konular Kazakistan

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.