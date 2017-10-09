Katalonya Başkanı Puigdemont'tan geri adım yok

İspanya'nın doğusundaki Katalonya'nın Özerk Yönetim Hükümeti Başkanı Carles Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık ilanından geri adım atmayacaklarını söyledi.
Puigdemont, Katalonya televizyonu TV3'e verdiği röportajda, "Biz tek taraflı bağımsızlık ilanı olarak adlandırmıyoruz. Biz bağımsızlık ilanı diyoruz. Bu, yasamızda var ve yasanın dediğini uygulayacağız." dedi.
Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilen referandum yasasına atıfta bulunan Puigdemont, yasada yer alan "Referandumun sonucunda evet çıkarsa resmi sonuçlar açıklandıktan 48 saat sonra bağımsızlık ilan edilir." maddesinin uygulanacağını savundu.
İspanya hükümeti ile uzun zamandır hiçbir diyaloglarının olmadığını belirten Puigdemont, "Çünkü onlar bu konuyu (bağımsızlık) konuşmak istemiyorlar. Hoşlarına gitsin veya gitmesin Katalonya'da olanlar gerçek. Milyonlarca kişi referandumda oy kullandı. Bu insanlar, geleceklerine karar vermek istiyorlar. Niye insanlar seferber oldu? İspanyol hükümeti başka ne konuşacağımızı sanıyor? Hepimiz samimi olmalıyız. Katalonya'yı konuşmalıyız." ifadelerini kullandı.
Bu arada Puigdemont, 10 Ekim Salı günü yerel parlamentolarında yapılacak genel kurul toplantısında bağımsızlık ilanıyla ilgili bir oylama olup olmayacağına ilişkin ayrıntı vermedi.
Bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden Katalonya Ulusal Asamblesi (ANC) ise salı günü bağımsızlığın ilan edileceğini ileri sürdü. ANC Başkanı Jordi Sanchez, yaptığı açıklamada, "1 Ekim'de oy kullandık ve referandumu kazandık. Sonuç çok net oldu. Tek bir halkız. 10 Ekim Salı günü bağımsızlığı ilan edeceğiz." dedi.
Budist düşünür ve aktivist Sivaraksa, Tayland Kralı ile Burma Kralı arasında 400 yıl önce yaşandığı iddia edilen bir olayın gerçekliğini sorguladığı için "krala ihanet" suçlamasıyla yargılanacak
Sosyal medya platformlarına, grup mesajlarında paylaşılan içerikleri denetleme zorunluluğu getirildi
Rus petrol şirketi Rosneft, yüzde 30'luk hisse için 1 milyar 125 milyon dolar ödeyecek
Oriç, Bosna Savaşı sırasında sivilleri öldürmekle suçlandığı davadan beraat etti
Muhammed Safdar, yolsuzluk suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece kefaletle salıverildi
İsrail'in, işgal altındaki Filistin topraklarında inşa ettiği Yahudi işgal birimlerini genişletme planladığı belirtildi
Kırgız lider seçime katılan bazı adayları ve Kazakistan makamlarını sert bir dilde eleştirdi.
Rusya Federal Askeri-Teknik İşbirliği Kurumu Temsilcisi Vorobyeva, "Rusya ve Suudi Arabistan, S-400 hava savunma sistemlerinin alımı konusunda anlaşmaya vardı" dedi
Arjantin Havayolları Venezuela'da artan şiddet olayları ve siyasi belirsizlik nedeniyle bu ülkeye uçak seferlerinin askıya alındığı belirtildi
ABD Ticaret Bakanlığının, Kanadalı uçak firması Bombardier’in C serisi uçaklarına yüzde 220 ek ithalat vergisi koymasının ardından başlayan gerilim artıyor
Myanmar'daki ordu ve fanatik Budistlerin saldırısından kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olması sonucu 10'u çocuk 12 kişi hayatını kaybetti
Tacikistan-Özbekistan arasındaki havayolları ulaşım fiyatlarında 20 dolar indirim yapıldı
Katalonya Başkanı Puigdemont, tek taraflı bağımsızlık ilanından geri adım atmayacaklarını söyledi.
Arap Birliği, "Yemen'deki silahlı çatışmalarda, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin çocuklara yönelik ihlaller gerçekleştirdiğini" belirten Birleşmiş Milletler (BM) raporunu eleştirdi
Kazak arkeolog Viktor Novojenov, sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, MÖ 3 bin yılına ait olduğu sanılan piramidin restorasyon çalışmalarının tamamlandığını belirtti.
ABD'de yaşayan Türklerin kurduğu Amerika Müslümanlar Birliği tarafından New York'un Long Island bölgesinde Süleymaniye Camisi ve Eğitim Merkezi temeli atıldı