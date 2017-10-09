09:57, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Saldırı hazırlığındaki PKK'lılar hava harekatıyla yok edildi



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Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova kırsalında, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığındaki PKK'lılara yönelik hava harekatında 5 terörist etkisiz hale getirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde ve Hakkari Yüksekova kırsalında, hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığındaki teröristlere yönelik hava harekatında 5 terörist etkisizhale getirildi. Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine ve Hakkari Yüksekova kırsalına hava harekatı düzenlendi. Keşif ve gözetleme vasıtaları ile hudut hattındaki üs bölgelerine ve karakollara saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik icra edilen hava harekatında silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

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