09:51, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Duşanbe-Taşkent uçuş biletlerinde indirim





Tacikistan-Özbekistan arasındaki havayolları ulaşım fiyatlarında 20 dolar indirim yapıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Tacikistan'daki Özbekistan Havayolları temsilciliği, Duşanbe-Taşkent uçuş bilet fiyatının 200 Somoni (yaklaşık 20 dolar) indirildiğini açıkladı. Yeni fiyatlara göre Özbekistan'ın başkentine uçuşların yeni ücreti 1034 Somoni olacak. Bu yıl ilkbaharda başlayan Duşanbe-Taşkent uçak seferleri ile ilgili Tacikistan vatandaşları biletlerin yüksek maliyetinden şikayet etmişlerdi. Özbekistan’ın Duşanbe Büyükelçisi Şokasym Shoislamov bu seferlerden iki komşu ülkenin sıradan vatandaşlarının yararlanmasını düşündüklerini söylemişti. Özbek havayolları temsilcisi, "Şimdi biz yolcu trafiğini artırmak için Taşkent'e giden uçak fiyatını 1034 Somoni’ye düşürdük. Gidiş-dönüş biletinin ücreti ise 1917 Somoni olacak”, dedi.





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