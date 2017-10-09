Güncelleme: 10:13, 09 Ekim 2017 Pazartesi

Sanayi üretim endeksi yüzde 5,2 arttı





Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 arttı, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise ağustosta temmuza göre yüzde 0,1 azaldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına göre yüzde 0,1 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,2 artış gösterdi. Öte yandan, arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 artış kaydedildi. BEKLENTİLER AA Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ağustosta arındırılmamış sanayi üretim endeksinin geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,2 artmasını öngörmüştü. Ekonomistler, söz konusu ayda takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin yıllık bazda yüzde 4,9 artacağını, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise aylık bazda sabit kalacağını tahmin etmişti.

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