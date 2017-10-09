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Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son bir haftada 41 terörist etkisiz hale getirildi" denildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadeleye ilişkin son bir haftada gerçekleştirilen operasyonların bilançosunu açıkladı. Son bir haftalık operasyonlarda 41 terörist etkisiz hale getirildi, 4 bin 852 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı'nca, 2-9 Ekim tarihleri arasında yürütülen operasyonlarda, 18'i ölü 15'i sağ, 8'i teslim olmak üzere 41 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava ve kara unsurlarınca bin 648 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen bin 24'ü terör (PKK/KCK 136, aşırı sol 27, DEAŞ 52, FETÖ/PDY 809) 3 bin 709'u Uyuşturucu ve Kaçakçılık suçlarından, 119'u Düzensiz Göçle Mücadele Kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 852 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.



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